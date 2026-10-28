Marc Márquez llega líder a un circuito poco favorable y con la duda de Jorge Martín

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Redacción deportes, 28 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) llega líder al circuito de Sepang, escenario del Gran Premio de Malasia, que resulta poco favorable a sus intereses deportivos, pero con la duda de la presencia y el rendimiento físico de su rival más directo, el también español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), con una todavía tierna fractura del radio de su brazo derecho.

Marc Márquez, vencedor de la carrera esprint en Australia, lo que le otorgó el liderato de MotoGP por la caída de Martín en la curva ocho de la octava vuelta, no pudo ampliar los 10 puntos de ventaja (365 del catalán por 355 del madrileño) al anularse todas las carreras del domingo por el mal tiempo y ahora llega a un trazado en el que apenas ha logrado dos triunfos, en 2014 y en 2018.

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El nueve veces campeón del mundo suma en Sepang cuatro podios, dos primeros y dos segundos en 2013 y 2019, y tres caídas, en 2015, que no acabó, 2016, que regreso a la pista para concluir undécimo, y en 2024, ya como piloto de Gresini con la Ducati, que también regresó a la carrera para ser duodécimo.

Con ese bagaje se antoja harto complicado apostar por un resultado claro, si bien es cierto que en los últimos cuatro años el triunfo en Sepang siempre ha recaído en pilotos de Ducati, 'Pecco' Bagnaia en 2022 y 2024, Enea Bastianini, en 2023, y Álex Márquez en 2025.

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Aunque también es cierto que en lo que va de temporada Marc Márquez es el piloto con mayor número de victorias, tanto en gran premio como en carreras esprint, con seis y nueve respectivamente, seguido por el italiano Marco Bezzecchi, con cinco triunfos en grandes premios y ninguno en las carreras cortas, y su compañero de equipo, Jorge Martín, suma cuatro, con un solo triunfo en carrera larga.

Al margen de las estadísticas más o menos favorables para Marc Márquez, la gran duda surge en cuanto a la participación de Martín, apenas seis días después de haberse fracturado el radio distal de su brazo derecho, y en caso de hacerlo, lo que parece obvio es que su estado físico no se encontrará al cien por cien para controlar la potencia y las inercias de una MotoGP.

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Como el mismo piloto de San Sebastián de los Reyes (Madrid) ha señalado, tendrá que ir y pensar día a día, pero se antoja complicado poder ver en Sepang a la mejor versión de Martín, por lo que sus rivales, con Márquez y Bezzecchi (315 puntos en la clasificación del Mundial) a la cabeza, tendrán una oportunidad inigualable bien para recortar distancias quienes van por detrás, o para incrementarla, en el caso del de Cervera (Lleida).

Entre los que buscarán recortar distancias, además de su compañero Bezzecchi, se encuentran un Pedro Acosta (KTM RC 16) que está protagonizando un gran final de temporada al manillar de la moto austríaca, de la que se despide al final de año, el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), en su caso pendiente de su recuperación de la fractura que sufre en dos dedos de la mano derecha, y Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), último vencedor en Sepang.

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En el capítulo de novedades se encuentra el regreso del español Joan Mir (Honda RC 213 V), quien ha anunciado que vuelve en Sepang al estar mucho mejor de la dolencia desconocida que limitaba su rendimiento físico.

Juan Antonio Lladós