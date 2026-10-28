La enviada especial de la ASEAN inicia una misión humanitaria en Birmania

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Bangkok, 28 oct (EFE).- La enviada especial para Birmania (Myanmar) de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la filipina Theresa Lazaro, encabeza este miércoles una misión humanitaria al país, en un momento en que el Gobierno militar de Naipyidó busca romper el aislamiento internacional que afronta desde el golpe de Estado de 2021.

Según un comunicado del ministerio de Exteriores filipino, Lazaro visitará esta semana la capital birmana y el estado de Shan, fronterizo con Tailandia, "para apoyar la prestación de asistencia humanitaria a las comunidades afectadas y desplazadas" en el país, devastado por la guerra civil.

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Lazaro ejerce este año como enviada especial de la ASEAN para Birmania, un puesto rotatorio que suele recaer en el ministro de Exteriores del país que ostenta la presidencia de la organización, que este 2026 corresponde a Filipinas.

Manila "ha priorizado la asistencia humanitaria" a Birmania, detalla el escrito, que indica que la visita "se enmarca en la agenda de contactos regionales de la secretaria Lazaro", que se reunirá con distintos actores implicados en Birmania, entre ellos las autoridades, representantes de la ASEAN y organizaciones humanitarias presentes en el país.

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El Gobierno militar de Birmania, sin embargo, aún no ha confirmado el viaje.

Por el momento, se desconocen otros detalles de la misión. La jefa de la diplomacia filipina, que visitó Birmana en enero, ha pedido sin éxito en anteriores ocasiones reunirse con la premio nobel de la paz y líder democrática derrocada Aung San Suu Kyi, detenida desde la asonada de 2021.

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El bloque regional excluyó a Birmania de las reuniones de líderes tras el golpe que acabó con el gobierno democrático de Suu Kyi y el grupo ha puesto condiciones para una eventual reinserción, entre ellas, la liberación de presos políticos y el cese de la violencia contra civiles.

Naipydó intenta ahora volver a acercarse a la ASEAN, en medio de la pretendida transición política del régimen castrense.

Entre diciembre y enero, los militares celebraron, en un clima de represión y sin oposición representativa, unas elecciones tachadas de ilegítimas por buena parte de la comunidad internacional y consideradas por analistas una maniobra para superar el ostracismo internacional.

El golpe militar del 1 de febrero de 2021, liderado por el general y actual presidente Min Aung Hlaing, sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que el país vive desde hace décadas. EFE

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