Hugo González: "Lo que ha salido mal son notas a guardar en el diario para saber qué cambiar en el futuro"

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El nadador español Hugo González admite que la medalla de plata que consiguió en la prueba de 200 metros estilos en el Campeonato de Europa de París 2026 la sintió "como un oro" al batir el récord de España, aunque asegura que se acordó más "de todo el camino, los meses de entrenamientos" que de la prueba en sí y que tiene claro que "lo que ha salido mal son notas a guardar en el diario para saber qué cambiar en el futuro".

"Viví mi medalla de plata en el Europeo muy diferente porque lo sentí como un oro. Tenía el récord de España dos segundos por encima, nunca había hecho 1.55 y me salté directamente 1.54. Por supuesto que quería ganar la carrera, pero una vez subiendo al podio, viendo la marca que había hecho y las consecuencias de ello, me salió como un oro", expresó Hugo González en declaraciones a Europa Press en la Gala de la Real Federación Española de Natación Aquatics 2026.

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Y es que para alcanzar ese objetivo, González consideró que la final del Campeonato de Europa "empezó días antes de la prueba en sí", teniendo "siempre en mente" el objetivo. "La preparación también pasa por buscar un equipo de apoyo de mi club, de mis compañeros y mi entrenador, quien me impulse a llegar a ese objetivo incluso los días que puede que se me olvide por dificultad o por pereza", explicó.

Por ello, el de Palma de Mallorca valora todo el camino que recorrió hasta alcanzar la plata. "Casi me acuerdo más de todo el camino que de la prueba en sí, aunque también disfrutamos durante la final y la entrega de ceremonias. Pero lo que se me viene a la mente cuando recibo este premio son dos meses de trabajo, entrenamientos y momentos que no son tan fáciles", señaló.

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Sin embargo, el subcampeón de Europa de 200 metros sabe que toda su preparación no ha sido un camino de rosas, por lo que cree que "es esencial saber gestionar los altibajos". "Ojalá tener una carrera donde no existen temporadas o carreras no tan buenas, pero en esta carrera deportiva, en la mía y en cualquier deportista, siempre va a haber momentos que no sean tan buenos", añadió.

Así, aconsejó que el deportista debe recordar "por qué está haciendo esto", saber "qué es lo que le hacer levantarse de nuevo" y aprender de esas carreras o temporadas "no tan buenas". "Esto es un aprendizaje, lo que ha salido mal son notas a guardar en el diario para saber qué cambiar en el futuro", subrayó.

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González fue elegido el Mejor Deportista de la RFEN de 2026, un reconocimiento del que está "muy agradecido por el alto nivel que tienen los deportistas españoles". "Al final, detrás de todo esto hay muchos años de trabajo, que solo se muestran en pocos minutos, en caso de mi carrera son algo menos de dos minutos", puntualizó.

Pese a que pueda disputar sus cuartos Juegos Olímpicos en Los Ángeles en 2028, el nadador advierte de que "cada edición es distinta", al igual que "no existe una carrera que se igual que la anterior". "Entonces tengo muchas ganas de estar allí, de disputar mis cuartos Juegos, de estar con los mejores y sobre todo de dar mi mejor versión en el momento que toca", zanjó.

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