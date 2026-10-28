González, con el objetivo de frenar la remontada de Guevara

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Redacción deportes, 28 oct (EFE).- El español Manuel 'Manugas' González (Kalex) debe llegar al Gran Premio de Malasia de Moto2 que este fin de semana se disputa en el circuito de Sepang con el claro objetivo de frenar la remontada de su compatriota y rival más directo, Izan Guevara (Boscoscuro).

Apenas 5,5 puntos separan a ambos, después de que en las últimas siete carreras Guevara haya sumado 132 puntos, por los 80 de González, lo que representa un recorte de 52 puntos, que ha puesto la pelea por el título mundial de la categoría intermedia al rojo vivo.

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González tuvo una oportunidad en Australia de frenar esa remontada al conseguir la 'pole position' para la carrera de Phillip Island, pero las malas condiciones atmosféricas forzaron la cancelación del gran premio y, por tanto, de lograr tal objetivo; no obstante, probablemente le hubiese costado más de lo previsto, pues el piloto madrileño no destaca en condiciones de asfalto mojado.

Sepang será una nueva oportunidad para ambos, en un caso para incrementar la ventaja -González- y en el otro para recortarla o incluso situarse líder -Guevara-, si bien una vez más las condiciones atmosféricas pueden volver a ser protagonistas, con las más que habituales lluvias tropicales de la zona.

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En la lucha por la victoria, con el objetivo del campeonato algo más lejos, se encontrarán pilotos como los españoles Iván Ortolá (Kalex), Daniel Holgado (Kalex), Alonso López (Kalex) o un Daniel Muñoz (Kalex), que cada vez se muestra más adaptado a la categoría, como también Alex Escrig (Forward), José Antonio Rueda (Kalex) o Adrián Huertas (Kalex).

Cerca de la cabeza del campeonato se encuentra el hispano-colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, que tiene una mínima posibilidad, medio punto, de aspirar al título, aunque resulta harto improbable que todos sus rivales fallen de aquí al final de la temporada, por lo que su esfuerzo debería centrarse en ganar carreras antes de dar el salto a MotoGP.

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Ese mismo objetivo deberían tener el australiano Senna Agius, quien como Holgado y Alonso dará el salto a MotoGP en 2027, el checo Filip Salac (Kalex), los italianos Celestino Vietti (Boscocuro) y Tony Arbolino (Kalex), el neerlandés Collin Veijer (Kalex) o el belga Barry Baltus (Kalex), entre otros muchos pilotos que en un momento u otro han despuntado en la categoría.

Moto3 es otro cantar, pues desde Indonesia está resuelto el titular de la categoría en 2026, el español Máximo Quiles (KTM), por lo que la atención se debe centrar en la pelea por el subcampeonato, en la que el mejor posicionado es el también español David Almansa (KTM), por delante de sus compatriotas Brian Uriarte (KTM), Álvaro Carpe (KTM) y Adrián Fernández (Honda), y los hispano-argentinos Marco Morelli (KTM) y Valentín Perrone (KTM).

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Pero todos ellos se encontraran con un hueso duro de roer en el ya campeón Máximo Quiles, cuyo principal objetivo declarado será conseguir el mayor número de victorias posibles de aquí al final de la campaña.

Juan Antonio Lladós