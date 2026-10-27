Unas 36.000 personas cruzan a Kenia por combates entre fuerzas de seguridad regionales en el sur de Etiopía

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Alrededor de 36.000 personas han cruzado desde Etiopía a Kenia a causa de los enfrentamientos de los últimos días entre fuerzas de seguridad de las regiones etíopes de Oromía y Somalia en las inmediaciones de Moyale, una localidad en la frontera entre los dos países, según ha indicado este martes Naciones Unidas.

"Aproximadamente 36.000 personas han cruzado desde Etiopía a Kenia huyendo de la violencia en los alrededores de Moyale. Muchas de ellas son mujeres y niños", ha advertido el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en un breve mensaje en redes sociales, donde ha señalado que sus equipos se encuentran ya "sobre el terreno, colaborando" con otras agencias de la ONU y socios para "apoyar la respuesta de emergencia".

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR, por sus siglas en inglés) ha mostrado este mismo lunes su preocupación por "informes" que elevan esta cifra a "aproximadamente 40.000 personas (que) han buscado refugio" en la citada localidad tras huir de los "disturbios" en territorio etíope.

El organismo ha cifrado en más de 15.000 las personas alojadas en ocho refugios "temporales", incluidos una iglesia, una mezquita, un hospital y un centro educativo, mientras que más de 20.000 personas se han refugiado en viviendas de familiares y amigos.

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Con todo, ha incidido en la "presión considerable" de estas llegadas sobre las comunidades de acogida, especialmente en lo que a los recursos disponibles se refiere, habida cuenta del aumento de las necesidades de alimentos, agua potable, alojamiento, saneamiento y atención médica.

A esto se suma la previsión de lluvias en Moyale y sus alrededores, lo cual "aumenta la preocupación por la exposición a la intemperie, el saneamiento y los posibles brotes de enfermedades transmisibles".

De acuerdo a las informaciones del diario etíope 'Addis Standard', el desplazamiento se produce tras una semana de enfrentamientos desatados a raíz de la exhibición de la bandera de la región etíope de Somalia en esta localidad, administrada asimismo por la región de Oromía, y que que se intensificaron tras la muerte de un joven de 13 años por disparos el pasado 18 de octubre.

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