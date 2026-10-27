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Un tribunal iraní condena al aclamado cineasta Jafar Panahi a cinco años de cárcel y confisca sus bienes

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Un tribunal de Teherán ha condenado este martes 'in absentia' al cineasta iraní Jafar Panahi a cinco años de cárcel, dos años sin poder salir del país ni publicar en redes sociales, y ha confiscado sus bienes y congelado sus cuentas.

El veredicto continúa la larga batalla legal a la que se enfrenta desde hace años el cineasta, que llegó a pasar tiempo entre rejas por ofensas contra el Estado hasta su liberación en 2010.

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El abogado de Panahi, Mostafa Nili, ha asegurado a la agencia semioficial de noticias Isna y al diario reformista 'Etemad' que la sentencia parece estar relacionada con un nuevo caso (son ya tres las causas abiertas contra Panahi) y su cliente no ha sido notificado de la fecha de la audiencia sobre este último procedimiento.

Nili tampoco comprende por qué el expediente judicial del caso coloca a Panahi en el extranjero cuando es de dominio público que el cineasta regresó a su país el 10 de abril, en plenas hostilidades de la guerra de Irán.

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