Tebas se reúne con el embajador de China en España para abordar "soluciones" a la polémica con Mbappé

27/10/2026 El presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el embajador de China en España, Yao Jing. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha reunido este martes con el embajador de China en España, Yao Jing, para buscar "soluciones" para la polémica suscitada por el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé por sus declaraciones sobre el exlíder chino Mao Zedong, y ha recalcado que el país asiático "es y seguirá siendo un socio estratégico para LaLiga", deseando que "un episodio individual no perjudique los importantes avances conseguidos". DEPORTES X DE JAVIER TEBAS

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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha reunido este martes con el embajador de China en España, Yao Jing, para buscar "soluciones" para la polémica suscitada por el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé por sus declaraciones sobre el exlíder chino Mao Zedong, y ha recalcado que el país asiático "es y seguirá siendo un socio estratégico para LaLiga", deseando que "un episodio individual no perjudique los importantes avances conseguidos".

"Hoy he mantenido una reunión con el embajador de China en España para abordar la situación generada por las declaraciones de Kylian Mbappé y buscar soluciones que permitan superar este episodio", anunció el presidente de la patronal en su perfil de la red social X junto a una foto con Ying.

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Durante una entrevista concedida en abril al programa francés The Bridge y recuperada recientemente, el futbolista francés confesó que el 'meme' que más gracia le había hecho sobre él mismo era uno que superponía su cara sobre la de "un dictador chino", en referencia a Mao Zedong, fundador de la República Popular de China.

La polémica costó a Mbappé en las últimas horas tres acuerdos publicitarios con marcas del país asiático y provocó que la televisión estatal suspendiese las retransmisiones de partidos de LaLiga EA Sports en los que saliese el atacante madridista. Posteriormente, Mbappé pidió disculpas por sus declaraciones.

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Tebas destacó los lazos de unión que desde hace años mantienen LaLiga y el país asiático. "Durante los últimos años, desde LaLiga hemos trabajado mano a mano con las autoridades chinas, las instituciones del fútbol, los operadores audiovisuales y las empresas del país para impulsar el crecimiento y la popularidad del fútbol español en China, pero también para contribuir al desarrollo y crecimiento del propio fútbol chino, compartiendo nuestra experiencia, conocimientos y recursos", explicó.

"Queremos que nuestros acuerdos de colaboración, especialmente el convenio estratégico con la Chinese Professional Football League (CFL), vigente hasta 2029, y los acuerdos con China Media Group (CMG), entre otros proyectos conjuntos, sigan siendo un éxito y contribuyan tanto a hacer cada vez más grande el fútbol chino como a acercar nuestras competiciones a millones de aficionados", continuó.

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En este sentido, recalcó que es "una relación construida sobre el respeto mutuo, la confianza y la cooperación" que deben "preservar y seguir fortaleciendo". "Nuestro compromiso es seguir trabajando juntos para que un episodio individual no perjudique los importantes avances conseguidos ni afecte a los millones de aficionados chinos que siguen nuestras competiciones. China es y seguirá siendo un socio estratégico para LaLiga", finalizó.