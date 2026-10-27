El Rey Felipe VI visita las instalaciones de Mondragon para conocer de primera mano su modelo y sus retos de futuro

Guardar

El Rey Felipe VI, acompañado por el Lehendakari, Imanol Pradales, y de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha visitado este martes las instalaciones de Mondragon en una jornada en la que ha podido conocer in situ el modelo, la trayectoria y los retos de futuro del conglomerado cooperativo vasco.

La visita se ha iniciado en la casa-torre Otalora de Aretxabaleta (Gipuzkoa), el Centro de Desarrollo Directivo y Cooperativo de la Corporación. A su llegada, ha sido recibido por el presidente de Mondragon, Pello Rodríguez, junto con otros representantes institucionales y corporativos como el consejero de Trabajo y Empleo, Mikel Torres, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, y la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro, los responsables de Mondragon han presentado la trayectoria y evolución del grupo, así como las principales líneas estratégicas que marcarán su desarrollo en los próximos años. En este contexto, se ha puesto en valor la "contribución de las cooperativas a la generación de empleo de calidad, al fortalecimiento del tejido industrial y a la creación de riqueza con arraigo en el territorio".

Asimismo, en el encuentro se ha destacado la vigencia del modelo cooperativo como una fórmula empresarial "capaz de combinar competitividad internacional, innovación, participación de las personas y compromiso social".

Así, los representantes de Mondragon han subrayado que "algunos de los grandes desafíos que afrontan Europa y la industria, como la transformación tecnológica, la transición energética, la atracción de talento o la reindustrialización", requieren empresas "sólidas, innovadoras y con una visión de largo plazo".

PUBLICIDAD

Tras la reunión en Otalora, la comitiva se ha trasladado a las instalaciones de Onnera Group S. Coop. en Oñati (Gipuzkoa), donde el Rey, esta vez sin la presencia del Lehendakari, ha visitado la nueva planta dedicada a soluciones globales para lavanderías profesionales, sanitarias y de hostelería.

Durante el recorrido por las instalaciones, Felipe VI ha podido conocer diferentes procesos productivos, desarrollos tecnológicos y capacidades industriales de una cooperativa que también está implantada en Francia, Polonia y México, que opera en mercados internacionales y que constituye "un ejemplo de la apuesta de Mondragon por la innovación, la especialización industrial y la fabricación de alto valor añadido".

PUBLICIDAD

La visita ha servido también para mostrar el "esfuerzo" que las cooperativas del grupo realizan para "reforzar su competitividad global" mediante la inversión en tecnología, la digitalización y el desarrollo de "soluciones eficaces y eficientes que potencian los negocios profesionales de los clientes".