Polémica en Colombia tras decisión de Gobierno de revertir medida de protección a Amazonía

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Bogotá, 27 oct (EFE).- La decisión del Gobierno de Colombia de revocar una resolución del mandato anterior que protegía la Amazonía contra la exploración y explotación de hidrocarburos provocó este martes un cruce de acusaciones en redes sociales entre el actual ministro de Ambiente, Fabio Arjona, y su predecesora en el cargo, Irene Vélez.

La discusión comenzó luego de que el Ministerio de Ambiente revocara la víspera la resolución 0961 de 2026, que fue aprobada a solo dos días de concluir el Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) y con la que se delimitaba y declaraba al bioma amazónico como reserva definitiva de los recursos naturales renovables.

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Esta medida implicaba una prohibición a la exploración y explotación de hidrocarburos en una extensión de más de 483.283 kilómetros cuadrados que albergan a la región de la Amazonía colombiana, lo que representa el 42 % del país.

El ministro Arjona defendió la revocatoria al señalar que la norma anterior se emitió "sin culminar la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras".

Asimismo, sostuvo que la decisión de la gestión pasada "no garantizaba, por sí sola, la protección efectiva del bioma" y, por el contrario, "generaba incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas concretas a quienes habitan la región".

La medida generó la reacción de la exministra Vélez, quien aprobó la resolución original antes de dejar el gabinete y cuestionó la decisión de la actual Administración, defendiendo la legalidad y el rigor técnico con el que se blindó inicialmente la Amazonía.

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"El nefasto gobierno de Colombia le da la espalda a la Amazonía", afirmó Veléz, en su cuenta de X, y advirtió que el objetivo es "apropiarse de las tierras raras".

"La Amazonía es sumidero de carbono, su deforestación aumenta las emisiones capturadas de CO2 en la selva y su conectividad con los Andes es la única garantía para sostener el ciclo hídrico de los ríos voladores que abastecen de agua a Bogotá", agregó Vélez.

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En respuesta, el ministro Arjona replicó que "sacar resoluciones no resuelve los problemas de ningún territorio" y menos éstas que "tienen un vicio procedimiental", insistiendo en que faltó la consulta previa a las comunidades negras.

Pese a la controversia, el Ministerio de Ambiente enfatizó que la revocatoria de la resolución no significa un abandono institucional de la Amazonía colombiana.

La cartera ambiental recordó que continúan plenamente vigentes otras disposiciones constitucionales, legales y judiciales que reconocen a la región amazónica como sujeto de derechos.

La ONG International Crisis Group advirtió en mayo que en la Amazonía colombiana la construcción de carreteras ilegales y la expansión ganadera avanzaron tras la desmovilización de las FARC en 2016, en medio de disputas entre nuevos actores criminales.

Las mismas redes pueden participar simultáneamente en narcotráfico, minería ilegal, tráfico de fauna y deforestación, utilizando mismas rutas, estructuras financieras y sistemas de corrupción que afectan a toda la región. EFE