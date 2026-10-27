Opositor Eisenkot deposita su voto y pide a los israelíes mandar a Netanyahu "a casa"

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Herzliya (Israel), 27 oct (EFE).- El opositor y líder de Yashar!, Gadi Eisenkot, depositó este martes su voto junto a su mujer, Hana, en un colegio electoral de la ciudad de Herzliya, desde donde animó a todos los israelíes a ejercer su derecho a fin de desbancar al primer ministro, Benjamín Netanyahu.

"Os pido a todos que salgáis, que votéis, que cumpláis con vuestro deber cívico; solo una victoria amplia y significativa sobre el Likud enviará a Netanyahu a casa. Y os pido a todos que lo hagáis", dijo Eisenkot en un mensaje a pie de urna. EFE

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(foto)(vídeo)