Nuevo ataque ruso provoca daños en el principal puente de Kiev y obliga a cerrarlo

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Kiev, 27 oct (EFE).- El Ejército ruso volvió a atacar durante esta madrugada el puente Pivdeni (‘Sur’) de Kiev, provocando daños en su estructura que han obligado a cerrar por completo la principal infraestructura que conecta sobre el río Dniéper las dos partes de la capital ucraniana.

“Los expertos evalúan la magnitud de los daños en el puente Pivdeni”, dijo en su canal de Telegram el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó, que añadió también en su mensaje que el puente permanecía cerrado.

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Además de coches, camiones y transporte público rodado, por el puente pasa también la línea verde del metro de Kiev, que ha dejado de funcionar en este tramo debido al ataque ruso a esta infraestructura que conecta las dos orillas del Dniéper.

Las fuerzas rusas ya atacaron en varias ocasiones con drones el puente Pivdeni a principios de este mes, cuando la infraestructura estuvo cerrada durante cortos períodos en los que se multiplicaron los atascos en la capital de Ucrania. EFE