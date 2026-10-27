Agencias

Abren las urnas en Israel para una decisiva jornada electoral

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Ya están abiertas las urnas en Israel y los primeros votantes se acercan a los colegios electorales distribuidos por todo el país para depositar su papeleta y elegir a la que será la 26ª Knesset --el Parlamento israelí-- y si el primer ministro, Benjamin Netanyahu, revalidará su mandato o caerá derrotado frente a la oposición.

Unos 7,3 millones de personas tienen derecho a voto, y los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 22.00 horas (hora local), dando amplio margen a la sociedad israelí para que incline la balanza de la reñida contienda entre el bloque de Netanyahu y las facciones de la oposición lideradas por el partido Yashar, del exjefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) Gadi Eisenkot.

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Sin embargo, las previsiones apuntan a que ninguno de los dos conseguirá la mayoría necesaria para gobernar, en el caso de mantenerse ambos en sus promesas electorales de no gobernar en coalición con determinadas facciones.

En torno a la hora del cierre de los colegios se prevé que estén disponibles las primeras encuestas a pie de urna, que darán una primera prueba de los resultados finales.

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