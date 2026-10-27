Nicaragua condena el "brutal bloqueo" a Cuba y critica la inacción internacional

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Naciones Unidas/San José, 27 oct (EFE).- Nicaragua condenó este martes ante la Asamblea General de la ONU el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba que calificó de "brutal" y de "política terrorista", a la vez que acusó a los organismos internacionales de inacción pese al amplio rechazo global en contra del embargo.

"En este nuevo y ya permanente reclamo y exigencia de los pueblos del mundo, a través de Naciones Unidas, a quienes han ejercido durante 64 años un brutal bloqueo económico, comercial y financiero, una explícita asfixia, al pueblo y a la hermana Cuba, reiteramos enfáticamente la condena a ese infame cerco impuesto", dijo el representante permanente de Nicaragua ante la ONU, Jaime Hermida.

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En su mensaje, el diplomático nicaragüense denunció que ese embargo económico "ha roto con todas las normativas internacionales, convirtiéndose en una agresión permanente a un pueblo valiente, culto y amante de la paz".

"Al condenar esta flagrante injusticia, también condenamos la inacción de los organismos internacionales, donde la mayoría o casi todos los países del mundo, pueblos y Gobiernos, hemos rechazado y exigido el cese inmediato de esta evidente violación de todos los derechos y en particular de los derechos humanos del pueblo de Cuba", criticó.

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Hermida afirmó que la declaración de Nicaragua "se basa en los principios y valores de todos los pueblos, y de la humanidad entera, que resentimos profundamente, no sólo que se mantengan, sino que se recrudezcan las acciones contra Cuba".

"Esa política terrorista desconoce todos los fundamentos y convenciones internacionales, y violenta igualmente la voluntad expresa y ratificada año con año, de pueblos y Gobiernos que defendemos absolutamente para Cuba el derecho a la vida, a la paz, y a la continuidad del desarrollo cultural y científico, que en medios de grandes desafíos, Cuba ha sido capaz de alcanzar y compartir solidariamente", continuó.

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El diplomático adelantó que Nicaragua votará "fiel y consecuentemente con el pueblo de Cuba, representado en la resolución que exige poner fin a todas las formas de agresión y bloqueos contra la invicta e invencible Cuba".

"Una vez más exigimos a Naciones Unidas que cumpla con su rol, asumido en sus tiempos fundacionales, un rol que ha venido siendo desvirtuado por los tiempos y la agresividad, aparentemente imparable, de los imperios", demandó.

El representante de Nicaragua dijo que "Naciones Unidas debe refundarse y servir a un mundo de paz y desarrollo en estos otros tiempos, como corresponde".

Desde 1992, Cuba ha presentado anualmente esta resolución no vinculante, que en 2025 obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.

En 2025, la resolución obtuvo 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones. Este año, más de 30 oradores intervendrán en el debate, cuya votación está prevista para mañana, cuando la Asamblea General se pronuncie por trigésima cuarta vez sobre el tema. EFE

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