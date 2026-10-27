Mujeres en Perú aumentan a dos horas tiempo dedicado a tareas no remuneradas, alerta OIT

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Lima, 27 oct (EFE).- Las mujeres en Perú han incrementado el tiempo dedicado al cuidado no remunerado de una hora con cuatro minutos diarios en 2010 a una hora con 45 minutos en 2024, frente a la misma labor de los hombres, según revelaron dos informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentados este martes en Lima.

El estudio '¿Quién cuida en el Perú? Uso del tiempo y valor del trabajo de cuidados' reveló que una parte importante del trabajo doméstico y de cuidados de menores, adultos mayores y personas con discapacidad, se realiza sin remuneración dentro de los hogares y se distribuye de manera desigual entre mujeres y hombres.

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El análisis estima que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado realizado en Perú equivale a entre 21,7 % y 25,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) nominal de 2024, dependiendo del método de valoración utilizado.

"Las mujeres han aumentado el tiempo que destinan al trabajo remunerado, pero eso no ha venido acompañado de una redistribución equivalente de los cuidados", afirmó la coordinadora del Proyecto Abriendo Puertas de la OIT, Rocío Valencia.

Algunos puntos a considerar en ese incremento de trabajo en cuidados pueden estar relacionados con el envejecimiento de la población, dado que Perú tiene actualmente más de cinco millones de adultos mayores y la proyección oficial es que esa cifra se duplique para el año 2050, indicó Valencia.

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Sin embargo, cuando llega un bebé a una familia, son las mujeres las que dedican el triple de su tiempo a atender a los recién nacidos, frente a los hombres, en tanto que su jornada remunerada se reduce en tres horas diarias aproximadamente.

De acuerdo al estudio, un 73 % de las personas mayores de 70 años en el hogar se dedican a labores de cuidado no remunerado y especialmente las mujeres con discapacidad dedican más de cinco horas diarias a tareas domésticas y de cuidado.

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Un segundo estudio elaborado por la OIT, en el marco de la campaña 'Todo funciona porque alguien cuida' en Perú, señaló que la oferta pública de programas dedicados al cuidado está concentrada en la primera infancia.

Cuatro de un total de 12 programas públicos dedicados al cuidado están dirigidos a 219.000 niñas y niños, mientras que los servicios para adultos mayores tienen sólo a 1.500 beneficiarios y los creados para personas con discapacidad a 479 personas a nivel nacional.

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La totalidad de programas públicos de cuidado tienen a 29.800 cuidadoras, muchas de ellas voluntarias en modalidades comunitarias, pero sin protección social ni derechos laborales, de acuerdo al estudio 'Los cuidados en el Perú: mapa de la oferta pública y perfil de las personas que cuidan'.

Las prioridades señaladas por Valencia para reforzar esta labor en la sociedad peruana son expandir la oferta a los adultos mayores y personas con discapacidad, y profesionalizar el trabajo de cuidados, mediante mecanismos de formación y certificación.

La campaña anunciada por la organización se presentó en Lima como antesala del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora el 29 de octubre.EFE