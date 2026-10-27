Martes, 27 de octubre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

ISRAEL ELECCIONES

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Jerusalén - Israel celebra elecciones para elegir a los 120 miembros de Parlamento, en unos comicios en el que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se juega su continuidad tras 19 años al frente de distintos gobiernos e Israel decide su futuro aún, conmocionado por los ataques de octubre de 2023 y enfrascado en conflictos en la región.

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UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú - Entra en vigor la tregua localizada acordada por Ucrania y Rusia para permitir la evacuación de civiles y la entrada de ayuda humanitaria en la ciudad de Oleshki, bajo ocupación rusa, como parte de un acuerdo negociado con la mediación de la primera dama estadounidense Melania Trump.

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- El presidente ruso, Vladímir Putin, preside la VIII Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, a la que asisten, entre otros mandatarios, el líder de Irán, Masud Pezeshkian. Putin se reunirá con Pezeshkian, el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, en el marco de la cumbre del foro, llamado la 'OPEP del gas'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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SERBIA ELECCIONES

Belgrado - La resaca electoral en Serbia tras la arrolladora victoria de la opositora Lista de Estudiantes se va diluyendo a la espera de que se oficialicen los resultados y se inicie el traspaso de poder por parte del SNS de Aleksandar Vucic, tras perder sus primeras elecciones desde 2004.

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BRASIL ELECCIONES

Sao Paulo - Luiz Inácio Lula da Silva celebra este martes sus 81 años con la victoria electoral recién conquistada y el desafío de iniciar un cuarto mandato como presidente de Brasil, en un nuevo capítulo de su extensa trayectoria política.

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EEUU ELECCIONES

Washington - Donald Trump interviene en dos mítines en Texas, un estado tradicionalmente republicano pero en el que la caída de popularidad del presidente lo ha convertido en competitivo y clave en las elecciones del 3 de noviembre.

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- Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos se encaminan a ser las más caras de la historia, con unos 10.000 millones de dólares en publicidad, el impulso de donantes como Elon Musk y el presidente Donald Trump, con las contiendas en Texas, Ohio y Míchigan entre las más costosas. (Texto)

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YEMEN CONFLICTO

El Cairo - Los rebeldes hutíes del Yemen intensifican sus ataques contra objetivos civiles y energéticos de Arabia Saudí, en un momento en el que el Parlamento egipcio ha autorizado el despliegue del Ejército de este país norteafricano para prestar apoyo militar a su aliado del golfo Pérsico para proteger sus intereses.

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ADEMÁS

VENEZUELA CRISIS | Caracas - Los siguientes pasos que dará la líder opositora María Corina Machado, quien regresó el domingo a Venezuela y fue recibida por miles de ciudadanos en las calles, siguen siendo una incógnita en su país, mientras Estados Unidos asoma una hoja de ruta que contempla que la presidenta encargada Delcy Rodríguez declare vacante el Ejecutivo en 2027 para abrir así el plazo para la convocatoria a unas elecciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- La mayor coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ofrece una rueda de prensa para abordar temas de interés nacional tras el regreso de la líder opositora María Corina Machado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA PROTESTAS | París - El Gobierno francés trata de contener la fuerza de las protestas callejeras que han generado gran conmoción en el país con medidas como el avance del proyecto de ley destinado a hacer pagar a los jóvenes o sus familias los daños generados, que comienza a ser debatido este martes en el Senado. (Texto)

CRISIS CLIMÁTICA | Bruselas - La Comisión Europea presenta una propuesta legislativa para crear un nuevo Marco de Resiliencia Climática, con el objetivo de reforzar la capacidad de la Unión Europea para anticiparse, prepararse y adaptarse a fenómenos como las sequías, las inundaciones, los incendios forestales y las olas de calor. (Texto) (Vídeo)

- La vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera aborda en una entrevista con EFE la necesidad de que la UE se dote de herramientas como el nuevo Marco de Resiliencia Climática para prevenir mejor a todos los sectores económicos ante inundaciones, olas de calor o incendios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publica una nueva actualización sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. (Texto)

JAPÓN UE | Tokio - Japón mira con preocupación a Europa por un acuerdo entre Francia y Alemania para impulsar la "preferencia europea" en la industria automovilística, que amenaza con limitar sus ventas de coches eléctricos en el continente, una inquietud que el Gobierno ha expresado antes de la visita del canciller alemán, Friedrich Merz, al archipiélago este miércoles. (Texto)

- Merz se reúne con el primer ministro de la Singapur, Lawrence Wong, y con otras autoridades de la ciudad-Estado, en la primera parada de su gira asiática, que también le llevará a Japón. (Texto)

BAHAMAS R.UNIDO | Nasáu - El rey Carlos III inicia este martes en Bahamas una gira de nueve días por tres antiguas colonias británicas del Caribe, que incluye también Guyana y Antigua y Barbuda, marcada por el debate sobre la herencia de la esclavitud, las posibles reparaciones y el creciente cuestionamiento de los vínculos institucionales con la monarquía británica. (Texto) (Foto)

DÍA DE MUERTOS | Ciudad de México - En México, donde el pan es también parte de los rituales para recordar a los muertos, un repostero ha reinventado la tradicional concha, un pan dulce al que ha dado la forma y los colores de la flor de cempasúchil (tagete), emblemática del Día de Muertos, en una creación viral con la que busca el reconocimiento internacional de la repostería del país. (Texto) (Foto)

NUESTROS TEMAS

IRÁN GUERRA | Teherán - Comprar el coche más barato del mercado, salir a tomar un café o adquirir un teléfono móvil son aspiraciones cada vez más imposibles para muchos iraníes, que ocho meses después del comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel ven cómo los precios se disparan y sus salarios pierden poder adquisitivo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECUADOR TECNOLOGÍA| Quito - Lo que comenzó como un proyecto universitario en Ecuador terminó en Europa, en uno de los congresos académicos y tecnológicos más importantes del mundo en su área: el prototipo de un robot-peluche con aspecto de capibara creado para apoyar procesos de interacción y acompañamiento terapéutico de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). (Texto) (Foto) (Vídeo)

MÉXICO CUBA | El embajador cubano en México, Eugenio Martínez Enríquez, aborda en una entrevista con EFE la nueva votación en la ONU sobre el proyecto de resolución que pide el fin del embargo de EE. UU. a Cuba, el giro a la derecha en América Latina y las relaciones entre México y La Habana en medio de las presiones de Washington. NUEVO (Texto) (foto)(vídeo)

BOLIVIA ARTE | La Paz - El tránsito entre la vida y la muerte y la tradición andina que conmemora a los difuntos en Bolivia en noviembre son honrados por muralistas de seis países que con su arte han convertido el cementerio patrimonial de la ciudad de La Paz en una galería al aire libre. (Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:00h.- San José.- NICARAGUA COSTA RICA.- La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) convoca a un plantón en marco de la audiencia judicial por el atentado sufrido en 2024 por el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, quienes responsabilizan al Gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Texto)

11:30GMT.- Nueva York.- COCA-COLA RESULTADOS.- La multinacional Coca-Cola da a conocer sus resultados del tercer trimestre, después de que sus ingresos netos crecieran un 7 % en el segundo

13:30h.- Ottawa.- CANADÁ CUBA.- El Canadian Network on Cuba (CNC), coalición nacional de organizaciones políticas y de solidaridad, ofrece una rueda de prensa en el Parlamento canadiense para pedir al Gobierno de Canadá medidas inmediatas y concretas frente al impacto de la política económica de Estados Unidos contra Cuba, que la organización considera una cuestión de soberanía canadiense. (Texto)

13:00GMT.- Nueva York.- ONU CUBA.- La Asamblea General de la ONU debatirá el martes 27 y el miércoles 28 de octubre el proyecto de resolución de Cuba que exige el fin del embargo estadounidense, cuya votación está prevista para el miércoles y que no es jurídicamente vinculante.

13:30GMT.- Quito.- ECUADOR INFANCIA.- Presentación de resultados de la primera fase de Mi Escudo 10+, el programa de Fundación Azulado que trabaja en la prevención del abuso sexual infantil y la protección de niñas, niños y adolescentes en Ecuador.

15:00GMT.- Ciudad de Panamá.- AMÉRICA DERECHOS HUMANOS MINERÍA.- Audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar el asunto de los minerales críticos para la transición energética y la búsqueda de enfoques regionales basados en derechos humanos para su gestión responsable. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

15:00GT.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto de Estadística y Geografía de México publica la balanza comercial de mercancías de septiembre tras el superávit de 605 millones de dólares en agosto. (Texto)

17:30GMT.- Washington.- EEUU ELECCIONES.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da dos mítines en un día en el estado clave de Texas de cara a las elecciones de noviembre.

18:00GMT.- Nueva York.- ONU MUJERES.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión del mandato 'Mujeres, paz y seguridad'.

21:00GMT.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- ONG, partidos políticos y sindicatos venezolanos convocan a una protesta en las distintas sedes de la estatal Corporación Eléctrica (Corpoelec) en el país para exigir soluciones ante los constantes cortes de luz en diferentes regiones, que se pueden prolongar hasta 8 horas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- BRASIL LULA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cumple 81 años, dos días después de ganar las elecciones. (Texto)

Guayaquil.- ECUADOR BANANO.- Ecuador, el mayor exportador mundial de banano, inaugura el Banana Time Guayaquil 2026, la mayor convención de la industria bananera de Latinoamérica, con tres días por delante de conferencias y debates sobre las distintas amenazas climáticas, sanitarias y geopolíticas que afectan al sector. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR TECNOLOGÍA.- Lo que comenzó como un proyecto universitario en Ecuador terminó en Europa, en uno de los congresos académicos y tecnológicos más importantes del mundo en su área: el prototipo de un robot-peluche con aspecto de capibara creado para apoyar procesos de interacción y acompañamiento terapéutico de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- TELEVISIÓN SERIES.- Las actrices Kim Kardashian, Naomi Watts y Niecy Nash visitan Ciudad de México para la presentación de la segunda temporada de ‘Todo Vale’, creada por Ryan Murphy, y que estrena el próximo 4 de noviembre en Disney (Texto) (Foto) 00.30 hora GMT del miércoles

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Banco Central de Chile toma una decisión sobre el tipo de interés referencial, que actualmente se encuentra en el 4,5 % desde el diciembre pasado. (Texto)

Lima.- PERÚ ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú presenta el estudio "Perú: Panorama Económico Departamental (Ago 2026)" sobre las principales actividades económicas a lo largo del país. (Texto)

Nasáu.- BAHAMAS R.UNIDO.- El rey Carlos III visita Bahamas, donde sigue ejerciendo de jefe de Estado, en el marco de un viaje por antiguas colonias británicas del Caribe (Texto)

Washington.- RESERVA FEDERAL.- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inicia su reunión sobre política monetaria de dos días de duración. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA FAO.- El director general de la FAO, Qu Dongyu, de visita en República Dominicana, se reúne con el presidente del país, Luis Abinader. (Texto) (Foto) (Video)

Lima.- PERÚ OIT.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanza la campaña 'Todo funciona porque alguien cuida' en Perú, con los hallazgos de dos estudios ayudarán a entender cómo se organiza y distribuye el cuidado en el país andino. (Texto)

Lima.- PERÚ ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú presenta el estudio "Perú: Panorama Económico Departamental (Ago 2026)" sobre las principales actividades económicas a lo largo del país. (Texto)

Europa

23:00GMT.- Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Entra en vigor la tregua localizada acordada por Ucrania y Rusia para permitir la evacuación de civiles y la entrada de ayuda humanitaria en la ciudad de Oleshki, bajo ocupación rusa, como parte de un acuerdo negociado con la mediación de la primera dama estadounidense Melania Trump. (Texto)

05:30GMT.- Stuttgart.- PORSCHE RESULTADOS.- El fabricante de deportivos Porsche publica los resultados del tercer trimestre.

06:00GMT.- Hamburgo.- BEIERSDORF RESULTADOS.- Beiersdorf, que produce la marca Nivea, entre otras, presenta los resultados del tercer trimestre.

06:30GMT.- Berlín.- ALEMANIA NORD STREAM.- Continúa el juicio contra el principal acusado en el sabotaje del gasoducto Nord Stream en el mar Báltico en septiembre de 2022, el exmilitar ucraniano Serguí Kuznetsov, después de que su defensa pidiera anular el proceso judicial. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su encuesta sobre el crédito bancario en el tercer trimestre de 2026.

08:00GMT.- Luxemburgo.- UE AGRICULTURA.- Consejo de Agricultura y Pesca de la UE. (Texto)

08:30GMT.- Ginebra.- TRABAJO DOMÉSTICO.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publica nuevas estimaciones mundiales y regionales sobre el trabajo doméstico, la informalidad y las condiciones de trabajo, con motivo del 15.º aniversario de la adopción del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. (Texto)

09:00GMT.- Lisboa.- PORTUGAL LITERATURA.- Rueda de prensa de presentación de las Jornadas Literarias de Lisboa (LLD), a cargo del director del evento, Ulrich Schreiber, quien dará a conocer el proyecto, el programa y las organizaciones patrocinadoras, Bebelplatz eV y Word Alliance.

10:15GMT.- Bruselas.- UE ENERGÍA.- El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo, participa en una conferencia de prensa de la Alianza Europea de Resiliencia en el marco de la Semana Europea del Hidrógeno.

13:30GMT.- Lisboa.- PORTUGAL UE.- Acto por los 50 años del Grupo BEI en Portugal, con intervenciones de Nadia Calviño, José Manuel Durão Barroso y José Maria Brandão de Brito, con clausura a cargo del presidente António José Seguro.

14:00GMT.- Helsinki.- NÓRDICOS SEGURIDAD.- Los primeros ministros de los cinco países nórdicos se reúnen en Helsinki para abordar la protección de los niños y jóvenes en el entorno digital y el fortalecimiento de la cooperación y la seguridad en la región nórdica. (Texto)

14:00GMT.- Lisboa.- PORTUGAL PRESUPUESTOS.- El Parlamento portugués comienza el debate en primera lectura del proyecto de presupuestos del Estado para 2027, que se prolongará hasta el miércoles 28, cuando está prevista su votación.

17:30GMT.- Lisboa.- PORTUGAL VIVIENDA.- La plataforma Casa para Viver convoca una concentración frente al Parlamento portugués para reclamar el derecho a una vivienda digna, en la jornada de inicio del debate de los presupuestos del Estado para 2027. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- SUIZA BANCA.- La tensión ante la posibilidad de que el mayor banco de Suiza, UBS, deje el país, continúa en aumento, en una semana en la que la entidad publica sus resultados del tercer trimestre y en la que su consejero delegado comparece ante el Parlamento helvético. (Texto)

Moscú.- RUSIA GAS.- El presidente ruso, Vladímir Putin, preside la VIII Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, a la que asisten, entre otros mandatarios, el líder de Irán, Masud Pezeshkian. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA PRESUPUESTOS.- Comienza el debate de la segunda parte del proyecto de Presupuestos de Francia para 2027, dedicada al examen de los créditos y gastos de los distintos ministerios y misiones presupuestarias. El debate se prolongará hasta el 16 de noviembre y la votación sobre el conjunto del proyecto está prevista para el día siguiente. (Texto)

Bruselas.- UE CLIMA.- La Comisión Europea presenta una propuesta legislativa para crear un nuevo Marco de Resiliencia Climática, con el objetivo de reforzar la capacidad de la Unión Europea para anticiparse, prepararse y adaptarse a fenómenos como las sequías, las inundaciones, los incendios forestales y las olas de calor. (Texto) (Vídeo)

Ginebra.- CRISIS CLIMÁTICA.- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publica una nueva actualización sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. (Texto)

París.- PREMIO GONCOURT.- Anuncio de los cuatro finalistas del Goncourt 2026 (Texto)

París.- FRANCIA ÓPERA.- La Ópera de París presenta una exposición sobre la tetralogía del Ring de Richard Wagner -su génesis, su impacto en la música y los desafíos de su puesta en escena- con motivo del Festival del Ring que en noviembre servirá para cerrar este ciclo de cuatro óperas que han reimaginado desde 2025 por los españoles Calixto Bieito y Pablo Heras-Casado.

Berlín.- ALEMANIA ASIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, realiza una gira por Asia, acompañado de una delegación de empresarios, que lo llevará a Singapur, Japón y Corea del China y en la que tendrá reuniones con autoridades de cada país y participará en actos de organizaciones empresariales con vínculos con la región.

Helsinki.- FINNAIR RESULTADOS.- La compañía aérea finlandesa Finnair presenta los resultados financieros correspondientes a los nueve primeros meses del año. (Texto)

París.- ORANGE RESULTADOS.- El operador francés de telecomunicaciones Orange publica sus resultados trimestrales.

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO AGUA.- Egipto celebra la novena edición de la Cairo Water Week, que tiene lugar durante cinco días, desde el 25 al 29 de octubre, bajo el lema: "El agua como catalizador para la paz, la prosperidad compartida y un planeta sostenible".

Doha.- CATAR FORO.- Finaliza el Foro Mundial de Inversiones 2026, el cual ha celebrado su novena edición en Doha, donde jefes de Estado, ministros, directores ejecutivos, fondos soberanos y bancos de desarrollo de más de 160 países se han reunido para discutir sobre la inversión en el futuro. (Texto)

Jerusalén.- ISRAEL ELECCIONES.- Israel celebra elecciones nacionales para elegir a los 120 miembros de la 26ª Knéset (Parlamento), en unos comicios marcados por la pugna entre el bloque del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y la oposición, sin una mayoría clara en los sondeos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Rabat.- MARRUECOS HIRAK.- (Alhucemas) Diez años después del estallido del Hirak del Rif, la herida sigue abierta. La muerte del pescadero Mohcine Fikri, el 28 de octubre de 2016, desencadenó una ola de protestas en una región marcada por décadas de abandono, que reclamaba empleo, sanidad, educación y derechos. La represión posterior dejó cientos de detenidos, condenas de hasta 20 años, activistas exiliados y familias rotas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Teherán.- IRÁN GUERRA.- Comprar el coche más barato del mercado, salir a tomar un café o adquirir un teléfono móvil son aspiraciones cada vez más imposibles para muchos iraníes, que ocho meses después del comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel ven cómo los precios se disparan y sus salarios pierden poder adquisitivo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Casablanca.- MARRUECOS JUICIOS.- Nueva sesión en el juicio del rapero El Mahdi Lyoubi, conocido artísticamente como Mehdi Black Wind, acusado de ofensa a una institucional constitucional. El rapero se encuentra en libertad condicional. Tribunal de Primera Instancia

Asia

5:50h.- Nueva Delhi.- INDIA AUSTRIA.- El ministro de Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, llega a la India en una visita oficial de siete días donde se reunirá con su homólogo S.Jaishankar.

03:45h.- Tokio.- JAPÓN BANGLADÉS.- El primer ministro bangladesí, Tarique Rahman, tiene previsto reunirse este martes con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, con la intención de fortalecer la asociación estratégica bilateral y "mejorar la coordinación para lograr un Indopacífico libre y abierto".

02:30h.- Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) divulga los datos de beneficios de las principales empresas industriales del país en septiembre. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR PIB.- El banco central de Corea del Sur publica sus datos preliminares del crecimiento económico en el tercer trimestre, después de que el producto interior bruto del país asiático subiera un 0,6 por ciento intertrimestral en el período entre abril y junio, gracias a las sólidas exportaciones de chips. (Texto)

Hefei.- CHINA ALEMANIA.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, visita en Hefei, capital de la provincia china de Anhui, las instalaciones tecnológicas de Volkswagen y varios proyectos culturales y de desarrollo urbano.

Incheon.- COREA DEL SUR OIEA.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) finaliza su conferencia ministerial de tres días con funcionarios, reguladores y expertos para abordar la expansión de la energía nuclear, los reactores modulares pequeños (SMR), la seguridad y las nuevas aplicaciones industriales de esta tecnología. (Foto)

Hong Kong.- HSBC RESULTADOS.- El mayor banco de Europa, HSBC, que cotiza en la Bolsa de Hong Kong, divulga sus resultados del tercer trimestre. (Texto)

Pekín.- CHINA PCCH.- Continúa en Pekín el quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), que debate nuevas medidas de disciplina y control interno en medio de las purgas de altos cargos civiles y militares.

Tokio.- JAPÓN UE.- Japón mira con preocupación a Europa por un acuerdo entre Francia y Alemania para impulsar la "preferencia europea" en la industria automovilística, que amenaza con limitar sus ventas de coches eléctricos en el continente, una inquietud que el Gobierno ha expresado antes de la visita del canciller alemán, Friedrich Merz, al archipiélago este miércoles. (Texto)

Singapur.- SINGAPUR ALEMANIA.- El canciller de Alemania, Friedrich Merz, se reúne con el primer ministro de la Singapur, Lawrence Wong, y con otras autoridades de la ciudad-Estado, donde además dictará una conferencia. (Texto)

Pekín.- CHINA ISLANDIA.- La ministra de Exteriores de Islandia, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, continúa su visita a China por invitación de su homólogo en el país, Wang Yi.

Nueva Delhi.- INDIA BRICS.- Nueva Delhi acoge el foro parlamentario de los países BRICS, un encuentro en el que presidentes de cámaras y legisladores de las naciones miembro y socios intercambian ideas sobre las prioridades estratégicas para sus respectivos parlamentos.

Redacción EFE Internacional

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