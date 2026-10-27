Líderes nórdicos mantienen conversación telefónica con Putin sobre la guerra en Ucrania

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Copenhague, 27 oct (EFE).- El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, mantuvieron este martes una conversación telefónica con el líder ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania, confirmaron ambos países nórdicos.

Stubb y Støre tomaron la iniciativa para la llamada -que fue un seguimiento de la reunión de la semana pasada en Oslo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que se discutieron "la guerra de agresión rusa contra Ucrania, las labores diplomáticas para acabar con la guerra y promover la paz y la estabilidad en Europa", según un comunicado conjunto de los gobiernos noruego e finlandés.

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"Fue una conversación directa y sustancial. Somos países vecinos de Rusia. El resultado de esta guerra tendrá un impacto directo para nuestra seguridad y la de Europa. Eso exige conversaciones para acabar con la guerra", señaló en el comunicado Stubb, en el que recalcó que la llamada con Putin se hizo "tras consultas" con Ucrania. EFE