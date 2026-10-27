El partido opositor Yashar! denuncia manipulación en su contra en las elecciones de Israel

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(Actualiza con la presentación de la denuncia y más detalles)

Jerusalén, 27 oct (EFE).- El opositor partido Yashar!, favorito en las encuestas de intención de voto en las elecciones israelíes de este martes, denunció una "manipulación deliberada" de las papeletas de la formación en todo el país y presentó una denuncia formal ante la Comisión Electoral Central.

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"Se sospecha de un intento sistemático de sabotear los votos a favor de la formación y comprometer la integridad del proceso electoral", apostilló la formación en su queja ante el órgano, en la que detalla informes llegados desde una decena de colegios de Israel.

El partido dijo haber sido informado de la detección de irregularidades que le atañen en centros de votación de todo el país: "Se han detectado casos en los que las papeletas de Yashar! (¡Recto!) habían desaparecido, estaban deterioradas o se encontraban colocadas boca abajo dentro de las cabinas de votación", detalló.

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También indicó que recibió informes de colegios de la presencia de "papeletas de voto del partido que habían sido marcadas con distintos signos, de una manera que podría provocar su invalidación y perjudicar la validez de los votos de los electores".

"La frecuencia de estos incidentes sugiere rotundamente que no se trata de meros contratiempos fortuitos, sino de un intento sistemático y deliberado de sabotear el proceso democrático: impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y socavar los resultados electorales", sentenció la formación.

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Estos hechos constituyen, según Yashar!, "una grave vulneración de la integridad del proceso electoral" y el voto libre, por lo que exige "la intervención inmediata de la Comisión Central Electoral" para que realice inspecciones frecuentes en todos los centros de votación y la reposición inmediata de cualquier papeleta que falte.

La formación liderada por Gadi Eisenkot también había informado anteriormente de filas "extremadamente largas" en centros de votación donde se concentra el apoyo a Yashar! y de la sospecha de que esto ha sido "orquestado de manera intencionada -mediante el bloqueo deliberado de las vías de acceso- por parte de actores interesados ​​en entorpecer el proceso electoral".

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El partido instó a la ciudadanía a informar sobre cualquier incidente inusual y a mantener la paciencia durante la espera en las filas. "No permitiremos que nadie ponga en peligro el cambio que buscamos. Está en vuestras manos. Votad Yashar! en las urnas", añadió.

Jerusalén, 27 oct (EFE).- El opositor Gadi Eisenkot, líder de Yashar! (¡Recto!) y favorito en las encuestas para resultar la fuerza más votada en las elecciones de este martes en Israel, comenzó la jornada electoral visitando colegios cercanos a Gaza antes de emitir su voto.

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Eisenkot acudió, coincidiendo con la apertura de las urnas a las 7:00 hora local (5:00 GMT), a un colegio electoral en Ofakim, una de las localidades alcanzadas por la incursión de milicianos de Hamás durante los ataques del 7 de octubre de 2023, acompañado de la residente local Shiral Hogeg y su compañero de partido y candidato Nir Hagbi, con los que exhibió cercanía y camaradería.

"Hace tres años, comenzó aquí un período muy difícil para el Estado de Israel. Hoy, emprendemos un nuevo camino hacia un futuro compartido de sanación y reparación", dijo Eisenkot durante la visita, según informó su partido en un comunicado.

El candidato opositor, que lidera las encuestas de intención de voto por delante del Likud del primer ministro, Benjamín Netanyahu, hizo un llamamiento "a todos para que voten por Yashar!, a fin de que tengamos la fuerza necesaria para lograr un cambio y un futuro mejor para todos los ciudadanos de Israel", de acuerdo al texto.

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Tras esta visita, Eisenkot se dirigirá a un centro de votación en Nir Oz, uno de los 'kibutz' (comunidad agrícola) más afectados por los ataques del 7 de octubre, donde 47 residentes murieron y otros 76 fueron tomados como rehenes, entre ellos Gadi Moses, superviviente del cautiverio, que acompañará al opositor.

El líder de Yashar! se trasladará posteriormente a colegios en Ashdod, Rishon LeZion y Holon antes de recalar en Herzliya para visitar su cementerio y posteriormente ejercer su voto en el colegio de HaNadiv a primeas horas de la tarde.

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Eisenkot viajará posteriormente a Rosh Haayin y cerrara la jornada en Tel Aviv.