La UE insiste en aumentar la presión sobre Rusia tras la llamada de Stubb y Støre a Putin

Guardar

Bruselas, 27 oct (EFE).- La Unión Europea "sigue decidida a aumentar la presión" sobre Moscú para conseguir que "detenga su guerra de agresión" contra Ucrania, aseguró un portavoz tras la llamada de este martes entre el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primerr ministro noruego, Jonas

La UE considera que esta conversación telefónica se trata únicamente de un contacto "bilateral" y destaca que el club permanece "unido en su compromiso de poner fin a esta terrible guerra de agresión por parte de Rusia y a alcanzar una paz que será justa y sostenible", según señaló un portavoz comunitario a EFE.

PUBLICIDAD

La misma fuente recordó que los líderes de los Veintisiete "han dejado claro" que "siguen decididos a aumentar la presión sobre Rusia para que detenga su guerra brutal de agresión y acceda a tener negociaciones significativas hacia la paz", al tiempo que subrayan "la importancia de nuevos esfuerzos sostenidos para dar apoyo militar a Ucrania".

"Hasta ahora, Rusia no ha dado ninguna señal de su voluntad de acabar esta guerra de agresión", sentenció el portavoz.

De hecho, Putin advirtió hoy en su conversación telefónica con Stubb y Støre que sólo habrá una paz duradera en Ucrania si se tienen en cuenta los intereses nacionales de Rusia.

"Se destacó que la consecución de una paz justa y duradera sólo será posible si se tienen en cuenta de manera plena e incondicional los intereses legítimos de la Federación Rusa", señala el comunicado del Kremlin.

Por su parte, el presidente finlandés afirmó que la conversación telefónica no fue una mediación de paz, sino una manera de enviar a Putin el mensaje de Ucrania.

"No somos mediadores de paz, trabajamos al 100 % para Ucrania. Jamás habríamos mantenido la conversación telefónica sin la luz verde de Ucrania", aseguró Stubb en una rueda de prensa horas después de la conversación con el presidente ruso.

El presidente finlandés señaló que tanto él como Støre trabajan en favor de los intereses de Ucrania, pero también de los intereses nacionales de Finlandia y Noruega, los dos países escandinavos que tienen frontera directa con Rusia. EFE