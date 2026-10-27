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La Bolsa de Buenos Aires cierra con una caída de 2,6 %

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Buenos Aires, 26 oct (EFE).- El índice MSCI Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una caída del 2,6 %, hasta las 96.681,01 unidades, afectado por el derrumbe de los mercados en Brasil.

Entre las líderes, las acciones que más cayeron fueron las de Edenor (-4,31 %) y Transportadora de Gas del Norte (-4,3 %), mientras que la única que cerró sus papeles en positivo fue Cresud (+1 %).

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En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares subieron un promedio de 0,7 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó apenas 1,6 %, a 753 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.560 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista bajó apenas 0,2%, a 1.538 pesos por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo a 1.575 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia a la baja.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 1,6 %, a 1.655,67 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,7 %, hasta los 1.563,27 pesos por unidad. EFE

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