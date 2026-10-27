Estados Unidos anuncia que acogerá a Flávio Bolsonaro y a su familia

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Washington, 27 oct (EFE).- La Administración del presidente Donald Trump anunció este martes que acogerá a Flávio Bolsonaro y a su familia en Estados Unidos después de que este abandonara Brasil tras ser derrotado en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

"El Departamento de Estado expedirá visados a Flavio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá entrar en Estados Unidos", declaró a la prensa un alto cargo de la Administración bajo condición de anonimato. EFE

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