Agencias

Feijóo condena el nuevo intento de "intimidación" de la "izquierda violenta" en Bilbao y garantiza orden si gobierna

Imagen IDQAMBC4GVHBHFO53E4FKRL3LY
Guardar

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su "más absoluta condena" al "nuevo intento de intento de intimidación de la izquierda violenta" en las calles de Bilbao, cuyos altercados han provocado la detención de 19 personas, entre ellas siete menores de edad.

En un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha defendido que tras las elecciones generales del 29 de noviembre "habrá un Gobierno que garantice el orden y la seguridad para que la España decente viva tranquila en las calles".

PUBLICIDAD

Tras una manifestación de estudiantes en contra de un acto de Vito Quiles que, finalmente, no se celebró, las calles de Bilbao sufrieron altercados que desembocaron en numerosos daños en el mobiliario urbano y en locales de la ciudad.

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha destacado "la gravedad" de los incidentes cometidos en la capital vizcaína, como quema de contenedores, de vehículos, "un ataque brutal a una moto de la Policía Municipal y saqueos" en comercios, así como destrozo de mobiliario urbano.

PUBLICIDAD

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, condenó los disturbios afirmando que los protagonistas de estos actos violentos "no son antifascistas, son auténticos fascistas". Por su parte, el Lehendakari, Imanol Pradales, advirtió de que se va a detener a todo aquel que "genere un incidente, disturbio, quema o lo que sea", al tiempo que consideró "inaceptables" los altercados de la capital vizcaína.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El opositor Eisenkot arranca la jornada electoral israelí visitando colegios cerca de Gaza

Infobae

Comienzan a votar los candidatos en las elecciones de Israel

Infobae

Fundador de TikTok bate récord de riqueza en China impulsado por IA, según 'Forbes china'

Infobae

Rusia derriba 222 drones ucranianos de largo alcance sobre trece regiones y el mar Negro

Infobae

Suben a siete los muertos por los bombardeos de Jordania en Siria, tres de ellos niños

Infobae