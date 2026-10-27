Feijóo condena el nuevo intento de "intimidación" de la "izquierda violenta" en Bilbao y garantiza orden si gobierna

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su "más absoluta condena" al "nuevo intento de intento de intimidación de la izquierda violenta" en las calles de Bilbao, cuyos altercados han provocado la detención de 19 personas, entre ellas siete menores de edad.

En un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha defendido que tras las elecciones generales del 29 de noviembre "habrá un Gobierno que garantice el orden y la seguridad para que la España decente viva tranquila en las calles".

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Tras una manifestación de estudiantes en contra de un acto de Vito Quiles que, finalmente, no se celebró, las calles de Bilbao sufrieron altercados que desembocaron en numerosos daños en el mobiliario urbano y en locales de la ciudad.

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha destacado "la gravedad" de los incidentes cometidos en la capital vizcaína, como quema de contenedores, de vehículos, "un ataque brutal a una moto de la Policía Municipal y saqueos" en comercios, así como destrozo de mobiliario urbano.

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El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, condenó los disturbios afirmando que los protagonistas de estos actos violentos "no son antifascistas, son auténticos fascistas". Por su parte, el Lehendakari, Imanol Pradales, advirtió de que se va a detener a todo aquel que "genere un incidente, disturbio, quema o lo que sea", al tiempo que consideró "inaceptables" los altercados de la capital vizcaína.