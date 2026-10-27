Eurodiputados abordan con ministro chino de Comercio las tensiones comerciales con la UE

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Pekín, 27 oct (EFE).- Doce eurodiputados se reunieron este martes en Pekín con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, con quien abordaron el reequilibrio de las relaciones comerciales o los controles a la exportación, en un momento de tensiones entre la Unión Europea (UE) y China.

La delegación de eurodiputados, pertenecientes a la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo, iniciaron este martes una visita de tres días que llega después de que Bruselas y Pekín alcanzaran un entendimiento para limitar las exportaciones chinas de vehículos híbridos a la UE, pero también cuando hay planes comunitarios para reforzar sus instrumentos de defensa comercial.

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Durante su encuentro con Wang, también trataron el reciente acuerdo de consultas sobre comercio e inversión de China y la UE, el mantenimiento del diálogo entre ambas partes, las cadenas de suministro industrial y cuestiones regulatorias y de acceso al mercado, según informó la INTA en la red social X.

La delegación se reunió además con el embajador de la UE en China, Caspar Veldkamp, y con otros embajadores europeos, con quienes intercambió impresiones sobre las preocupaciones comerciales de la UE.

En esta jornada, los eurodiputados también abordaron los obstáculos que afrontan las empresas europeas para acceder al mercado del gigante asiático, en diálogo con representantes de la Cámara de Comercio de la UE en China.

La misión, encabezada por el presidente de la INTA, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, y en la que participa el eurodiputado español Juan Ignacio Zoido (Partido Popular Europeo), visitará también Hangzhou y Shanghái (este) hasta el jueves, en el segundo desplazamiento de este órgano parlamentario a China desde 2018.

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La visita se produce después de que Bruselas y Pekín alcanzaran un entendimiento para limitar las exportaciones chinas de vehículos híbridos a la UE, considerado por ambas partes un avance, aunque con distintas interpretaciones sobre su alcance.

El acuerdo contempla, según fuentes comunitarias, un cupo inicial de 350.000 vehículos anuales que aumentaría progresivamente.

Los eurodiputados también llegan después de que los líderes europeos reclamaran nuevas herramientas de defensa comercial frente a los desequilibrios con China y de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara para diciembre la presentación de un instrumento destinado a reducir dependencias estratégicas. EFE

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(foto)