Ente electoral mexicano nombra jefa provisional tras renuncia por escándalo de corrupción

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Ciudad de México, 27 oct (EFE).- La consejera electoral Blanca Yassahara Cruz García fue electa este martes por sus pares como presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, tras la renuncia de Guadalupe Taddei al cargo, en medio de señalamientos de presunta corrupción.

La decisión de los consejeros del INE llega luego de que el lunes la Cámara de Diputados recibió la renuncia de Taddei y con ello se puso en marcha el proceso legislativo para designar al próximo titular del organismo responsable de organizar las elecciones en el país.

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"El Instituto Nacional Electoral es mucho más que su presidencia", dijo Cruz García en conferencia de prensa, en la que anunció una revisión de los cargos directivos y confirmó tres renuncias dentro del organismo.

Detalló que dejaron sus puestos los responsables de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación y el área de Recursos Materiales de la Dirección Ejecutiva de Administración.

"Se trata de abrir una etapa de renovación de responsabilidades con pleno apego a la ley y garantizando la continuidad operativa de este instituto", afirmó.

Además, anunció que el INE colaborará con las investigaciones sobre posibles irregularidades, mediante su órgano interno de control y en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

"No se trata de anticipar responsabilidades ni de emitir juicio sobre persona alguna, ese no es nuestro papel", sostuvo.

Cruz García aseguró que la transición no afectará las próximas elecciones y que el organismo mantendrá sus actividades conforme a los calendarios establecidos.

Según la legislación del INE, los consejeros electorales son los encargados de nombrar por mayoría simple, de entre sus integrantes, a quien provisionalmente asuma la presidencia del Consejo General, que posteriormente comunicará el nombramiento a la Cámara de Diputados.

El lunes, el diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, explicó que tras esa designación se tiene que lanzar una convocatoria y abrir la inscripción de aspirantes al puesto, seguida de evaluaciones, exámenes y entrevistas antes de la elección.

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"Es un proceso largo. Yo estimo entre cuatro y cinco semanas a partir de lanzar la convocatoria", expuso.

La renuncia de Taddei se produjo después de que el periódico mexicano Reforma publicara informaciones sobre presuntos conflictos de interés y una red de proveedores del INE que habrían simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones de triangulación de recursos.

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La ASF anunció el viernes una investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo electoral, mientras Taddei defendió que los señalamientos deben esclarecerse mediante las vías institucionales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, avaló el lunes la renuncia y exigió investigar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.

No obstante, la mandataria rechazó que la salida de Taddei suponga una crisis para el INE, pese a que México se encuentra en pleno proceso electoral 2026-2027, en el que se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y otros cargos públicos. EFE

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