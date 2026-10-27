El Salvador inicia la campaña electoral a 4 meses de elecciones y sin candidatos inscritos

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San Salvador, 27 oct (EFE).- El Salvador inicia este martes la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de febrero de 2027, en las que el presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo, a cuatro meses de los comicios y sin que ninguno de los aspirantes haya formalizado aún su inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Entre los aspirantes oficializados ya por sus partidos se encuentra Bukele, por el gobernante Nuevas Ideas (NI), la exdiputada Maytee Iraheta por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el médico Rafael Aguirre por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).

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Bukele, que se presenta tras una reforma a la Constitución aprobada en 2025, parte como favorito y de ganar presidiría el país por un tercer período consecutivo. Los dos aspirantes de la oposición tienen pocas o nulas opciones de ganar.

De acuerdo con informaciones de medios locales, también estarían en la contienda, con formaciones con menos arraigo en el país, el general en retiro Alirio García Flamenco por el Partido de Concertación Nacional (PCN, centroderecha) y Orlando Delcid del partido Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS).

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De acuerdo a la Constitución y el Código Electoral, la propaganda electoral "sólo se permitirá cuatro meses antes de la fecha establecida para la elección de presidente y vicepresidente", que en este caso ha sido programada para el próximo 28 de febrero.

La campaña electoral, que incluye a los aspirantes a la Vicepresidencia, queda vigente aún cuando ninguno de los políticos se ha inscrito formalmente como candidatos a la Presidencia ante el Tribunal Electoral, cuyo período comenzó el pasado 1 de octubre y finaliza el próximo 19 de noviembre.

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El artículo 143 del Código Electoral establece que los candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia deben personalmente presentar sus solicitudes.

Rafael Aguirre compartió a EFE que, junto con su equipo de campaña, están definiendo el día para presentarse ante el TSE. De los demás candidatos, incluido el presidente Bukele, se desconoce el día en que se presentarán.

El presidente Bukele, que ya tiene dos períodos consecutivos en el cargo y fue habilitado para optar a un tercero por una polémica reforma constitucional, parte como favorito en las elecciones del próximo año, en las que también se espera que su partido Nuevas Ideas mantenga su dominio en la Asamblea Legislativa, actualmente con solamente tres representantes de la oposición.

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El Congreso aprobó y ratificó en una sola jornada el 31 de julio de 2025, sin un análisis previo ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con lo que Bukele tuvo vía libre para optar por el tercer mandato.

Esta reforma incluyó elevar de los actuales cinco a seis años el período presidencial y suprimir la segunda vuelta electoral.

De acuerdo con diversas encuestas publicadas recientemente, Bukele mantiene altos índices de popularidad, principalmente por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas a través de un régimen de excepción, pero con crecientes demandas en materia económica por parte de la población.

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A las elecciones generales de 2027, en las que también se elegirán a integrantes de la Asamblea Legislativa y a titulares de las Alcaldías, han sido convocados más de 6,5 millones de salvadoreños; de ellos más de 5,5 millones dentro del país centroamericano y 982.682 en el extranjero. EFE

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