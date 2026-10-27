El director de la FAO felicita a la Rep.Dominicana por lograr el objetivo del hambre cero

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Santo Domingo, 27 oct (EFE).- El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, felicitó este martes a la República Dominicana por lograr el objetivo del hambre cero y defendió la importancia de la continuidad en la política pública para conseguir avances en la alimentación.

"El reporte de 2026 confirmó que en el periodo de 2023 a 2025 la prevalencia estaba por debajo del 2,5 % en la República Dominicana. Oficialmente ha salido del mapa del hambre", declaró Dongyu en su discurso en el Palacio Nacional, en Santo Domingo, al concluir una visita de cinco días al país.

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El director general de la FAO destacó que el país caribeño "aceleró el progreso" en la lucha contra el hambre en los últimos veinte años y felicitó los "esfuerzos y la solidaridad" de las diferentes partes de la sociedad para combatir ese flagelo.

La experiencia de la República Dominicana "demostró que la reducción del hambre" requiere "un enfoque y un compromiso político", explicó en el acto, en el que estuvo acompañado del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor 'Ito' Bisonó, y el economista jefe de la FAO, Máximo Torero, entre otras autoridades.

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Por ello, el director general de la FAO instó a los países a tener continuidad en las políticas públicas para lograr avances en materia alimentaria.

"Puede cambiar el gobierno, pero se debería mantener un compromiso similar en políticas públicas y colaboración entre los ministros, instituciones, productores, organizaciones y los agricultores", indicó.

Por su parte, Torero subrayó que la prevalencia de la subalimentación en la República Dominicana, de menos del 2,5 %, está por debajo de la media de El Caribe (16,6 %), América Latina y el Caribe (4,8 %) y la mundial (7,8 %).

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A pesar de este logro, Torero advirtió de que el 16,2 % de los dominicanos (1,9 millones de personas) no pudo costear una dieta saludable en 2025.

"Este no es un problema solo de República Dominicana, este es un problema a nivel mundial. Tenemos 2,7 miles de millones de personas en el mundo que no pueden acceder a una dieta saludable", indicó.

El funcionario alertó además de que el sobrepeso afecta a entre el 7 y el 8 % de los menores de cinco años, y uno de cada tres adultos vive con obesidad.

De su lado, Paliza señaló que "el hambre no es tan solo ausencia de alimentos, es también ausencia de oportunidades".

"(El hambre) es una herida profunda en la dignidad humana", afirmó el funcionario, quien invitó a que el objetivo de hambre cero logrado por la República Dominicana no sea la meta en sí, sino el inicio de un "formidable recorrido" que permita consolidarlo y mejorar la calidad de los alimentos.

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Al terminar el acto Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella al director general de la FAO por su "destacada trayectoria y liderazgo internacional" y sus aportes al fortalecimiento de la cooperación entre la organización que dirige y la República Dominicana.

Abinader también condecoró al representante de la FAO en la República Dominicana, Rodrigo Castañeda Sepúlveda, con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de gran oficial. EFE

(foto)(video)