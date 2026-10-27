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El líder opositor Eisenkot da por finiquitado a Netanyahu y se arroga la tarea de formar Gobierno

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El ex jefe del Estado Mayor de Israel Gadi Eisenkot ha proclamado que el mandato del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha llegado a su fin después de que las primeras proyecciones de las elecciones de este martes hayan situado al bloque político liderado por el militar retirado la victoria provisional en los comicios.

El bloque liderado por Eisenkot se habría hecho con aproximadamente 52 escaños, dos más que la coalición encabezada por Netanyahu. El caso es que ninguna de ellas tiene la mayoría de 61 escaños que necesitan en la Knesset, el Parlamento israelí y es potestad del presidente del país, Isaac Herzog, encomendar la tarea de formar Gobierno.

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De todas formas, Eisenkot ya ha salido a redes sociales para declarar que "los resultados preliminares arrojan una desconfianza total en Netanyahu y el gobierno del 7 de octubre", en referencia a ataque de las milicias palestinas que desencadenó la guerra de Gaza, "del sector mayoritario sionista y de la mayoría de los ciudadanos de Israel".

"Si estos son los resultados finales, es una victoria para la mayoría estatal-sionista en Israel", ha añadido Eisenkot, quien ha prometido "actuar de inmediato para implementar el veredicto del pueblo, reemplazar al gobierno de Netanyahu y establecer un gobierno de movilización sionista, en el plazo más breve posible".

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Otro destacado opositor como es el ex primer ministro Yair Lapid se ha mostrado igual de contundente: "Que no los confundan: el bloque de Netanyahu sufrió una derrota dura. Es un colapso total y el pueblo les ha dicho que se larguen a casa", ha escrito en redes sociales.

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