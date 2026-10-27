El 54 % de los latinos votará demócrata y solo un tercio apoya a Trump, según sondeo

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Miami (EE.UU.), 27 oct (EFE).- Más de la mitad de los votantes latinos en Estados Unidos, el 54,6 %, planea apoyar a los candidatos demócratas al Congreso, mientras que solo uno de cada tres, el 32,9 %, aprueba al presidente Donald Trump, según reveló este martes una encuesta de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y YouGov.

Los demócratas que aspiran a la Cámara de Representantes acumulan una ventaja de 22 puntos entre los latinos, pues solo el 32,5 % de ellos expresaron que apoyarán a los republicanos, según mostró el estudio de opinión, publicado a una semana de que sean las elecciones de mitad de mandato, el 3 de noviembre.

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La encuesta refleja que incluso en Florida, un estado donde los latinos han mostrado más lealtad a Trump que en los otros, menos hispanos apoyan ahora al mandatario, pues solo el 39,8 % avala su gestión y el 47,5 % de ellos piensa votar pos los demócratas, frente a un 38,5 % por los republicanos.

El sondeo muestra que cerca de dos tercios de los latinos, casi el 65 %, opinan que el país "va por mal camino" y que la implementación de las políticas migratorias "ha ido demasiado lejos".

El voto latino acapara la atención estas elecciones después de que Trump lograra casi la mitad de este apoyo en los comicios presidenciales de 2024, un récord para un republicano.

Pero ahora el 46,8 % de los hispanos asegura que sus finanzas han "empeorado" en el último año y el 35 % de ellos menciona la inflación como "el tema más importante", seguido por un 12,2 % que enuncia el empleo, salarios y economía, frente a un 6,5 % que señala la migración.

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Más de seis de cada diez latinos consideran que la Administración Trump "ha dañado a las familias latinas" (60,7 %) y que no "muestra mucho o nada de respeto por la comunidad latina" (63,3 %).

Sobre migración, pese a ser una encuesta a hispanos que son ciudadanos estadounidenses, el 41,4 % manifestó preocupación por las detenciones o deportaciones, un 4,4 % reportó haber sido "personalmente afectado" y un 11,2 % contó que conoce a un familiar o amigo cercano impactado por las políticas migratorias.

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Casi siete de cada 10, el 69,2 %, indican que la discriminación contra los latinos es un "problema serio", y el 63,5 % piensan lo mismo sobre "el prejuicio antiinmigrante".

La encuesta se realizó mediante entrevistas grabadas a 1.539 votantes latinos a nivel nacional del 9 a 19 de octubre, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de 2,7 puntos, mientras que en Florida fueron 570 electores hispanos, con un margen de error de 4,8 puntos. EFE

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