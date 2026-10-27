Bruselas reúne este miércoles a las refinerías europeas para abordar el suministro de combustible militar

24/07/2026 Imagen de archivo de un avión de combate F-16 del Ejército rumano ECONOMIA EUROPA RUMANÍA UCRANIA INTERNACIONAL MINISTERIO DE DEFENSA DE RUMANÍA

Guardar

La Comisión Europea reunirá este miércoles a representantes de las refinerías europeas, el sector energético y la OTAN para estudiar medidas que permitan aumentar la producción de diésel y carburante para aviones, considerados "esenciales" para las operaciones militares, ante el riesgo de interrupciones del suministro por la crisis derivada del conflicto en Oriente Próximo.

Se trata del primer encuentro de este tipo convocado por Bruselas, que estará presidido por los comisarios de Energía, Dan Jorgensen, y de Defensa, Andrius Kubilius, y en el que también participarán fabricantes de combustibles, empresas de ingeniería y asociaciones industriales, según ha informado este martes el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

PUBLICIDAD

La iniciativa responde a la preocupación por garantizar el abastecimiento de estos productos en un contexto geopolítico "volátil", en el que la Comisión considera necesario preservar la capacidad de las instalaciones europeas, mantener reservas suficientes y diversificar las importaciones para hacer frente a posibles problemas de suministro.

En este sentido, Bruselas ha destacado el carácter "estratégico" del sector, cuyas instalaciones suministran actualmente alrededor del 70% del combustible para aviones y el 85% del diésel que se consume en Europa, por lo que ha defendido la importancia de asegurar el acceso a estos productos y disponer de infraestructuras de almacenamiento y distribución capaces de responder a eventuales interrupciones.

PUBLICIDAD

"Garantizar un acceso fiable a combustibles de interés militar, así como una infraestructura de almacenamiento y distribución resiliente, e integrar las necesidades de defensa en la futura legislación de seguridad energética de la UE y en las estrategias de combustibles sostenibles, son elementos cruciales de los esfuerzos de la UE para reforzar la preparación para la defensa", subraya el Ejecutivo comunitario.