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Bladex aumenta 15% su portafolio de crédito en el tercer trimestre y alcanza US$16,584 millones

PR Newswire

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CIUDAD DE PANAMÁ, 26 de octubre de 2026

El Banco acompañó esta expansión con una utilidad neta trimestral de US$63.2 millones, manteniendo una sólida calidad de activos.

CIUDAD DE PANAMÁ, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Bladex (NYSE: BLX) anunció hoy sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026. Su portafolio de crédito alcanzó US$16,584 millones al 30 de septiembre, un crecimiento de 15% frente al trimestre anterior y de 35% frente al mismo período de 2025, en línea con su estrategia de crecimiento rentable.

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Durante el tercer trimestre, el Banco registró un aumento de 15% interanual en la utilidad neta alcanzando US$63.2 millones, equivalente a US$1.48 por acción. En el acumulado de nueve meses, la utilidad neta ascendió a US$186.0 millones, 9% más que en el mismo período de 2025, representando US$4.56 por acción.

"El tercer trimestre confirma la capacidad de Bladex para crecer de forma rentable en un entorno global complejo. América Latina ha mostrado resiliencia: mantiene un crecimiento cercano a su promedio histórico y una percepción de riesgo cerca de sus mínimos históricos. Estos resultados nos mantienen en la ruta de nuestra Estrategia 2030 y de nuestro compromiso de generar valor sostenible para nuestros clientes, accionistas y para la integración económica de la región", afirmó Jorge Salas, CEO de Bladex.

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Destacados del tercer trimestre de 2026· Crecimiento: El portafolio de crédito aumentó 15% frente al trimestre anterior y 35% interanual.

· Rentabilidad: El ROE ajustado alcanzó 15.0%.

· Ingresos: El ingreso neto por intereses alcanzó un récord de US$79.8 millones, mientras los ingresos por comisiones y otras fuentes distintas de intereses crecieron 26% interanual.

· Calidad de activos: El 99.1% de la cartera se mantuvo en Stage 1.

Resultados del tercer trimestre

Cartera y calidad de activos

El portafolio de crédito está compuesto por una cartera comercial de US$14,976 millones, un crecimiento de 38% interanual, e inversiones de Tesorería por US$1,608 millones, un aumento de 14% interanual.

La calidad de los activos se mantuvo con 99.1% de la cartera clasificada en Stage 1 al cierre del trimestre. Las exposiciones en Stage 2 representaron 0.5% y los créditos Stage 3 sumaron US$75.1 millones, equivalentes al 0.4% de la cartera total, con una cobertura de reservas de 1.4 veces.

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Ingresos y eficiencia

El ingreso neto por intereses (NII) alcanzó niveles récord de US$79.8 millones en el tercer trimestre y US$223.3 millones en los nueve meses, con variaciones de 18% y 11% interanual, respectivamente. El margen neto de interés (NIM) se situó en 2.30% en el trimestre y 2.29% en el acumulado.

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Los ingresos por comisiones y otras fuentes distintas de intereses alcanzaron US$19.3 millones en el trimestre (+26% interanual) y US$57.9 millones en los nueve meses (+15% interanual). Los ingresos por intermediación de instrumentos financieros aportaron US$2.6 millones durante el trimestre.

El índice de eficiencia se ubicó en 25.8% en el trimestre y 25.4% en los nueve meses.

La rentabilidad anualizada ajustada sobre patrimonio (ROE ajustado) alcanzó 15.0% en el trimestre y 15.2% en los nueve meses de 2026. Considerando el efecto de la emisión de instrumentos AT1 realizada en septiembre de 2025, el ROE anualizado se ubicó en 14.2% y 14.3%, respectivamente.

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Fondeo, liquidez y capital

La base de depósitos alcanzó US$7,912 millones, equivalente al 56% de las fuentes de fondeo del Banco. Bladex mantuvo una posición de liquidez de US$1,960 millones, equivalente al 12% de los activos totales. Los niveles de capital se mantuvieron por encima del apetito interno y los requerimientos regulatorios, con un índice Tier 1 de Basilea III de 16.2% y un índice de adecuación de capital regulatorio de 14.3%.

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"Nuestro desempeño del trimestre combina crecimiento con disciplina financiera. La diversificación de nuestras fuentes de fondeo y nuestra posición de liquidez y capital nos dan flexibilidad para acompañar las necesidades de nuestros clientes y seguir creciendo con prudencia", señaló Annette van Hoorde de Solís, CFO de Bladex.

Entorno regional

El FMI proyecta un crecimiento de 2.3% para Latinoamérica en 2026, una tasa moderada y cercana al promedio histórico de la región, en un entorno global de alta incertidumbre, condiciones financieras restrictivas y crecientes tensiones geopolíticas.

El impacto del choque energético varía entre países. Las economías exportadoras netas de hidrocarburos y energéticos se benefician de mejores términos de intercambio y, en algunos casos, de una mayor producción. Por su parte, las economías importadoras netas de energía han amortiguado el impacto gracias a posiciones externas más sólidas y a la credibilidad de sus regímenes de metas de inflación.

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Asimismo, la mejora de los indicadores de sostenibilidad externa, la adopción de reglas de responsabilidad fiscal, la diversificación de las fuentes de crecimiento, el respaldo de programas con el FMI y políticas económicas más orientadas al mercado han contribuido a mantener los indicadores de riesgo soberano cerca de sus mínimos históricos durante el tercer trimestre.

Finalmente, la evolución de El Niño constituye un factor de seguimiento por sus posibles efectos sobre la actividad regional, particularmente en la producción agrícola, la generación hidroeléctrica, la inflación y la infraestructura. Sus impactos son heterogéneos: el norte de Latinoamérica suele enfrentar sequías y estrés hídrico, mientras que el sur tiende a registrar lluvias superiores a los promedios. En países como Perú, Ecuador y Brasil pueden presentarse tanto sequías como excesos de lluvia.

Mr. Carlos Daniel Raad Chief Investor Relations Officer Tel: +507 366-4925 ext. 7925 E-mail: craad@bladex.com / ir@bladex.comwww.bladex.com/ @bladexlatam

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FUENTE Bladex