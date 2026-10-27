AMP. Alcaraz se divierte en su estreno en Viena y Landaluce roza la sorpresa ante Zverev

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El tenista español se impuso este martes al ruso Karen Khachanov en dos sets (6-4, 7-6(5)) en su debut en el torneo de Viena, de categoría ATP 500 y que se disputa en condiciones indoor, en un partido en el que el murciano acumuló hasta 36 golpes ganadores, avanzando a una segunda ronda en la que no estará Martín Landaluce que estuvo cerca de dar la sorpresa ante el alemán Alexander Zverev (7-5, 3-6, 7-6(11)).

La vuelta de Carlos Alcaraz a la pista tras su derrota en Shanghái fue muy positiva. Ante un rival de nivel, sobre todo en condiciones indoor, como Karen Khachanov, el murciano exhibió un nivel alto de juego que le permitió llevarse la victoria en dos sets. El cabeza de serie número del torneo conseguiría hasta 36 golpes ganadores, por 29 errores, y supo sobreponerse a situaciones complicadas como restar para evitar que el partido se marchara a la tercera manga.

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Y eso que tuvo un inicio de partido en el que al español le costó encontrar la solidez en su saque, concediendo un 'break' en el quinto juego del partido y ante la primera oportunidad de rotura del ruso. Pero la respuesta del murciano sería inmejorable, un 'contra-break' en el siguiente juego, remontando un 40-0 en contra y certificado con una derecha ganadora invertida, para igualar el parcial a tres juegos.

Un punto de inflexión en el set, que traería el mejor Alcaraz al partido. El número tres del mundo ganaría su siguiente saque con comodidad, estaría cerca de volver a romper el de Khachanov. Algo que finalmente acabaría ocurriendo en el décimo juego del partido, donde el español cerraría, al resto y en su primera oportunidad, el primer parcial (6-4) para colocarse con ventaja en el marcador.

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El nivel del partido estaba siendo notable, y en la segunda manga iría aun más al alza. Alcaraz y Khachanov amortizaron la entrada a cada uno de los presentes en la pista con puntos al de fantasía al alcance de unos pocos elegidos. Un excelso tenis en el que ambos fueron manteniendo sus servicios, con mayor sufrimiento el ruso, que levantó dos bolas de rotura en el quinto juego.

Así, el set entraría igualado en su tramo final (4-4) y con ambos tenistas manteniendo la iniciativa con su saque. Y cuando todo parecía abocado a que el desenlace del primer set se repetiría en el segundo, con 5-4 a su favor y saque del ruso, el tenista de El Palmar se colocó con dos puntos de partido (15-40), pero Khachanov levantaría hasta tres pelotas de partido para mantenerse vivo.

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Una falta de acierto a la hora de cerrar el partido que costaría caro al murciano, que vería como Khachanov rompía por primera vez en el partido su saque en el siguiente juego, para colocarse con 6-5 y servicio para igualar a un set el partido. Pero cuando estaba contra las cuerdas, Alcaraz volvería para forzar la muerte súbita con un 'contra-break' en blanco.

Y el 'tie break' comenzaría mejor para Khachanov, que sería el primero en sumar al resto, colocándose con un 3-1 favorable. Sin embargo, la reacción de Alcaraz sería inapelable, con tres puntos consecutivos que le devolvieron la delantera (4-3), en un 'tie break' que se volvería loco.

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Seis puntos seguidos al resto que dieron a Alcaraz la cuarta oportunidad, primera con su saque, de cerrar la victoria. Ahí, no fallaría, con una volea marca de la casa para ganar el partido (7-5). Ahora, en la segunda ronda se enfrentará al ganador del duelo entre el austriaco Jurij Rodionov y el georgiano Nikoloz Basilashvili.

LANDALUCE ROZA LA SORPRESA ANTE ZVEREV

Por otro lado, Martín Landaluce no pudo acompañar al ganador de siete 'Grand Slams', aunque cerca estuvo de hacerlo después de pelear durante más de tres horas con el alemán Alexander Zverev, número dos del mundo, ante el que tuvo incluso bolas de partido antes de caer por 7-5, 3-6, 7-6(11).

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El tenista de Hamburgo quiso empezar fuerte y rompió pronto para coger la delantera, pero el madrileño ya dejó clara sus intenciones de ponerle las cosas difíciles. Recuperó el 'break' para equilibrar el partido, pero la experiencia de su rival apareció en los compases decisivos del primer set para volver a romper con 5-5 y ya no perdonar para ponerse por delante.

Sin embargo, Landaluce no se vino abajo y elevó su nivel en la pista. Esta vez fue él que quebró pronto el servicio de Zverev, lo que aumentó su confianza en su juego para contener cualquier intento del germano al que no dejó ningún resquicio con su saque para forzar el tercer y definitivo parcial.

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Ahí, el español supo dar la cara en su mano a mano contra el ganador de Roland Garros y el US Open, que apretó de nuevo y amenazó desde el resto, gozando de cinco pelotas de rotura, dos de ellas en firma de bola de partido con 6-5 arriba. Landaluce las salvó y forzó el 'tie-break ' decisivo donde se llegó a poner 5/2, momento en el que la fortuna apareció para Zverev. El madrileño aguantó y tuvo, al resto, cuatro opciones de cerrar la campanada, pero el alemán tiró de experiencia y terminó llevándose el billete.