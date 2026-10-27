Aldesa se impone en un contrato de carreteras de Polonia de 43 millones de euros

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Aldesa ha presentado la oferta mejor valorada en una licitación pública de Polonia para llevar a cabo el diseño y la construcción de la carretera de circunvalación de Zwolen, un proyecto valorado en más de 190 millones de eslotis (43 millones de euros).

Según informa en un comunicado la constructora española participada por capital chino, su propuesta fue la más ventajosa entre las 13 presentadas ante la Dirección General de Carreteras Nacionales y Autopistas de Polonia (GDDKiA).

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Por ello, el contrato se encuentra actualmente pendiente de que la decisión de adjudicación adquiera carácter definitivo, aunque la selección como mejor oferta sitúa a Aldesa a un paso de la ejecución de este contrato.

El proyecto comprende la construcción de una nueva vía de aproximadamente nueve kilómetros que permitirá desviar el tráfico fuera del centro urbano de la localidad, una actuación que persigue mejorar la movilidad y la seguridad vial de la zona.

Asimismo, los trabajos incluyen la rehabilitación del trazado actual de la carretera nacional DK79 y la construcción de ocho estructuras, repartidas entre cuatro viaductos y cuatro pasos de fauna.

El contrato fija un plazo de ejecución de 42 meses, que comenzará a contabilizarse a partir de la firma formal del acuerdo entre las partes.