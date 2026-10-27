Acacia Inversión infrapondera la Bolsa de EEUU y reduce su posición en IA frente a salud e infraestructuras

30/05/2024 Acacia Inversión nombra a Álvaro Vitorero como consejero ejecutivo y presidente del comité inversor. ECONOMIA ACACIA INVERSIÓN

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La gestora Acacia Inversión ha recortado su peso en inteligencia artificial (IA) a lo largo del año y ha rotado su cartera hacia salud e infraestructuras, según informó la entidad en un comunicado.

"¿Somos negativos con la IA? No. Sabemos que está ahí y que traerá grandes noticias en el futuro, pero la euforia que hemos vivido estos años, y sobre todo estos meses, nos hace ser más cautos", aseguró el director de inversiones de Acacia Inversión SGIIC, Mikel Ochagavia.

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Dentro de su estrategia de renta variable, la gestora mantiene una posición "cauta", infrapondera Estados Unidos y opta por sobreponderar Europa, Japón y los mercados emergentes.

En renta fija, y ante los máximos alcanzados por los tipos a largo plazo en Estados Unidos y en Japón, Acacia Inversión ha apostado por tomar posiciones de duración en ambos mercados y prefiere la deuda soberana frente al crédito "porque los diferenciales, pese a ampliarse en los últimos días, siguen por debajo de su media".

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Asimismo, el equipo de inversión mantiene alta liquidez, deuda de mercados emergentes y bonos ligados a la inflación estadounidense como cobertura respecto a "sorpresas en los precios".

En cuanto a las inversiones alternativas, Acacia Inversión mantiene una postura positiva en oro, cuyo peso ajusta según el ciclo, y ha reforzado su exposición al dólar como cobertura. También conserva posiciones en el yen, una divisa que considera "muy depreciada".

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En un plano general, Acacia Inversión ha resaltado el impacto de la geopolítica, que afectó al estrecho de Ormuz y disparó tanto el precio del petróleo como la inflación al alza.

Pese a ello, recuerda que la Bolsa mundial acumula un rendimiento del 15% en 2026, una resistencia que atribuye a "los beneficios empresariales, la inteligencia artificial y las expectativas", que contrarrestan el peso del coste de la deuda, el crudo, los riesgos políticos y también la inflación.

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CRECIMIENTO DEL 40% EN LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS

Acacia Inversión ha registrado un crecimiento de sus activos bajo gestión del 40% en los dos últimos ejercicios, hasta alcanzar los 800 millones de euros en 2026, con una rentabilidad anual ponderada por patrimonio del 4,42%, frente al 3,25% de un índice de referencia.

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La firma ha destacado que 'Acacia Renta Dinámica' ha cerrado en positivo todos los ejercicios desde su lanzamiento en 2011, a excepción del 2018, cuando cedió un 0,12%.