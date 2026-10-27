Noboa asegura que hay "indicios" que vinculan a Luisa González con el crimen organizado

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha asegurado que existen "indicios" que vinculan a la excandidata presidencial y líder correísta Luisa González con el crimen organizado, y ha acusado directamente a la oposición política de financiar sus campañas electorales con fondos procedentes del narcotráfico.

Durante una entrevista concedida a la emisora ecuatoriana Radio Sucre, el mandatario ha defendido las actuaciones judiciales contra figuras políticas y ha rechazado las acusaciones de "persecución política" vertidas por el movimiento Revolución Ciudadana. Al ser preguntado expresamente sobre la supuesta implicación de Luisa González en redes ilícitas, Noboa ha explicado que, "según lo que hemos visto y la investigación que se ha hecho", hay indicios de estos vínculos. "Todavía falta un proceso judicial, falta juicio y toda la información que va a ir saliendo", ha apuntado el mandatario.

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En su intervención, el jefe de Estado ha ampliado sus críticas al expresidente Rafael Correa, a quien ha señalado por mantener nexos directos con bandas criminales como 'Los Lobos' o 'Los Choneros'. Asimismo, Noboa ha denunciado la existencia de un "lavado de activos comprobado" en los recientes procesos electorales, asegurando que "se usa dinero del narcotráfico y del crimen organizado para financiar a la oposición de este Gobierno" y advirtiendo de que estas redes han logrado infiltrarse tanto en la administración pública como en la función judicial.

Finalmente, el mandatario ha reivindicado que su Ejecutivo no actúa como un "opresor ideológico", sino que busca erradicar las estructuras mafiosas del país "sin miedo". En este sentido, Noboa ha denunciado las continuas amenazas de muerte y atentados que sufren tanto su entorno familiar como los miembros de su gabinete por no ceder ante las mafias, e ironizó sobre su enfrentamiento directo con el correísmo asegurando haberse convertido en "la peor pesadilla" del expresidente asilado en Bélgica.

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Estas declaraciones se producen apenas unos días después de que la Justicia ecuatoriana dictara prisión preventiva contra González por un presunto delito de lavado de activos vinculado a la financiación de su campaña en 2023.