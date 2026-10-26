Tokáyev destaca logros económicos de Kazajistán en el Día de la República

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Astaná, 26 oct (EFE).- El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, destacó hoy los principales logros económicos de la mayor república centroasiática en los últimos años con ocasión del Día de la República, festividad que marca el primer paso de este país rumbo a su independencia alcanzada en 1991.

"Desde 2019 la economía creció alrededor de un 30 %. El PIB per cápita superó por primera vez los 15.000 dólares", aseveró durante una intervención pública.

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Además, señaló que en los últimos siete años el monto de inversiones en la economía kazaja alcanzó los 155.000 millones de dólares.

El mandatario vinculó estos éxitos a los cambios económicos promovidos por su Gobierno, los esfuerzos dirigidos a diversificar las producciones, atraer inversiones extranjeras y tecnologías de avanzada.

Destacó que aunque Kazajistán dispone de reservas considerables de hidrocarburos, uranio y minerales críticos, Astaná busca reducir su dependencia de las exportaciones de materias primas e impulsar la producción industrial.

"Durante los últimos años las exportaciones de la industria procesadora superaron el 45 % del total. De tal modo, la industria de Kazajistán ha alcanzado un nuevo nivel cualitativo de desarrollo", sostuvo.

En particular, destaco el desarrollo de las producciones ferroviarias, incluyendo raíles, vagones, locomotoras eléctricas, y de la industria automotriz, que anualmente produce más de 150.000 automóviles y camiones.

Tokáyev también dedicó especial atención al desarrollo de la infraestructura de transporte, que convierte al país en uno de los nudos logísticos clave de Eurasia.

Señaló que en la nación centroasiática se construyen y modernizan aeropuertos, terminales de trenes, puentes, puertos marítimos e infraestructura fronteriza.

Indicó que solo en los últimos siete años en Kazajistán se construyeron o repararon decenas de miles de kilómetros de autopistas y vías férreas, y destacó que este país también conecta a Europa y Asia con rutas energéticas y redes digitales.

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Además, subrayó que la activa participación de Kazajistán en eventos internacionales de alto nivel fortalece su prestigio y resultados prácticos, por lo que el país ocupa el lugar 34 en la lista de los estados con mayor influencia a nivel mundial.

Tokáyev recalcó que los cambios implementados durante los últimos años en la esfera del control estatal, en particular la nueva Constitución aprobada en marzo de 2026, significaron un importante paso político, especialmente en el difícil e inestable contexto internacional.

"La Carta Magna marcó el inicio de una nueva etapa de cambios cardinales, que renovaron completamente el sistema de poder estatal", sostuvo.

Recordó que tras la nueva Constitución en el país se conformó el nuevo Parlamento unicameral (Kurultai), se instauró el cargo de vicepresidente, se modificó el Consejo de Seguridad y se instauró en nuevo Consejo Popular de Kazajistán.

"De tal modo llevamos a la práctica el concepto de 'Un presidente fuerte, un Parlamento influyente, un Gobierno responsable'", resumió.

Kazajistán celebra el Día de la República en honor a la Declaración de la Soberanía Estatal aprobada por la república socialista soviética de Kazajistán en 1990, el primer paso hacia la independencia de este país tras la disolución de la URSS.EFE

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(foto)