Putin defenderá la necesidad de un nuevo orden mundial en la III cumbre Rusia-África

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Moscú, 26 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, defenderá la necesidad de un nuevo orden mundial durante su intervención en el marco de la tercera cumbre Rusia-África, que la capital rusa acoge esta semana con la presencia de más de una veintena de líderes de dicho continente, anunció hoy el Kremlin.

Putin "evaluará el estado actual del sistema de relaciones internacionales, incluida la formación de un nuevo orden mundial basado en el principio de multipolaridad e igualdad de todos los países independientes", dijo el asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, a la prensa rusa.

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Otra de las prioridades de la cumbre será la colaboración de Rusia con países africanos en la ONU, agregó Ushakov. "Nuestro discurso se centrará en el creciente papel de África y las prioridades de la colaboración de Rusia con los países africanos en Naciones Unidas y otras organizaciones regionales de gran importancia", señaló.

El presidente ruso también abordará con líderes africanos proyectos e iniciativas conjuntas en materia de comercio y economía, cooperación cultural y humanitaria, intercambios educativos y el apoyo de Rusia al continente.

En la cumbre, según el Kremlin, se espera la presencia de 48 países africanos, más de 20 de los cuales estarán representados por sus jefes de Estado. Entre ellos figuran Egipto, Congo, Mali, Níger, Burkina Faso, Mozambique o Guinea Ecuatorial.

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El evento también contará con la asistencia de los jefes de las principales organizaciones regionales, como la Unión Africana (UA) o la Zona de Libre Comercio Continental Africana.

La cumbre tendrá dos sesiones plenarias tras las cuales se prevé la adopción de "tres documentos importantes", según adelantó el asesor del Kremlin. Uno de esos documentos será la declaración final que "delineará los enfoques acordados para el desarrollo de la cooperación ruso-africana y la profundización de la colaboración en el ámbito internacional", precisó.

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Los participantes adoptarán también una segunda declaración sobre la cooperación en el campo de la inteligencia artificial y un plan de acción para el Foro de Cooperación Rusia-África para los años 2027-2029.

También se prevé la firma de al menos 33 documentos intergubernamentales, memorandos y contratos comerciales. Al término del evento, Putin y el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, en su calidad del jefe actual de la Unión Africana, ofrecerán declaraciones a los medios para resumir los resultados de la cumbre.

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Según el Kremlin, en los últimos tres años, el volumen de comercio entre Rusia y los países africanos ha aumentado en un tercio, pasando de 17.900 millones de dólares a 27.100 millones de dólares a finales de 2025. La anterior cumbre Rusia-Africa se celebró en julio de 2023 en San Petersburgo. EFE