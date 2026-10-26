Polonia rechaza dependencia energética de Rusia y critica ingenuidad económica en Europa

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Cracovia (Polonia), 26 oct (EFE).- El ministro polaco de Finanzas y Economía, Andrzej Domański, afirmó este lunes en Varsovia que su país desecha cualquier posibilidad de volver a depender energéticamente de las materias primas o del gas de Rusia, al tiempo que reclamó a la Unión Europea superar definitivamente la "ingenuidad económica".

Durante la inauguración del IV Foro Económico polaco-alemán, un evento organizado por la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio, el ministro polaco subrayó que Varsovia "en ningún escenario aceptará una vuelta al 'business as usual' (seguir como si no hubiera pasado nada) con Rusia", en referencia a la negativa polaca de retomar contactos comerciales con Rusia para obtener suministros energéticos.

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"Al mismo tiempo, debemos deshacernos de lo que yo llamo ingenuidad económica europea", enfatizó Domański, quien señaló que "para construir una economía continental fuerte debemos centrarnos en el crecimiento económico, en combatir la burocracia innecesaria, en construir mercados energéticos competitivos y en un enfoque responsable de la tecnología".

Además, el ministro polaco advirtió a Alemania sobre "las lecciones de la historia" y "los errores pasados" sobre la excesiva dependencia energética de Moscú.

"Que le quede muy claro a nuestros amigos alemanes: Europa debe aprender del pasado. Bajo ninguna circunstancia se puede volver a la situación anterior con Rusia. Polonia jamás lo aceptará", sentenció.

Por su parte, la ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, también presente en el foro, comenzó su intervención con un llamamiento a "no comprar lo que financia la guerra" en referencia al petróleo y el gas rusos, y coincidió en que "no es posible una vuelta a (comprar el) gas ruso".

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Además de energía y Rusia, el IV Foro Económico polaco-alemán ha abordado hoy semiconductores e inteligencia artificial, infraestructuras críticas, defensa, transición energética, automoción y financiación de la innovación.

Está previsto que uno de los temas principales sea la discusión de si Europa es capaz de construir un ecosistema propio de semiconductores y cómo la electrónica, la inteligencia artificial y la tecnología de defensa pueden traducirse en soberanía tecnológica y competitividad industrial.

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Este año se conmemora el 35.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa firmado entre Polonia y Alemania en 1991. EFE