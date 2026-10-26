Los líderes del Congreso reconocen la victoria de Lula frente al rechazo de Bolsonaro

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São Paulo, 25 oct (EFE).- Los líderes del Congreso brasileño reconocieron este domingo la victoria electoral del presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, frente a los cuestionamientos del rival Flávio Bolsonaro, que ha pedido la anulación de los comicios.

Los presidentes del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, felicitaron a Lula durante una comparecencia conjunta y defendieron la solidez del proceso electoral, poco después de que el candidato derrotado dijera que le era "imposible" reconocer los resultados.

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