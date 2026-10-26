Líderes del Caribe felicitan a Lula y destacan la cooperación climática y regional

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Redacción América, 25 oct (EFE).- Los líderes de Bahamas, Barbados y Guyana felicitaron al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección y destacaron la importancia de reforzar los vínculos con Brasil en la lucha contra el cambio climático, el comercio y la integración regional.

El primer ministro de Bahamas, Philip Brave Davis, trasladó sus felicitaciones en nombre de su país y calificó a Brasil como "un aliado importante en la lucha global contra el cambio climático". Asimismo, expresó su interés en fortalecer la amistad bilateral y trabajar juntos para avanzar en la acción climática y la prosperidad de ambos pueblos.

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La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, celebró la cuarta victoria presidencial de Lula y destacó que "la política debe mejorar la vida de las personas, defender su dignidad y llevar esperanza a quienes con demasiada frecuencia quedan atrás". También dijo que espera fortalecer las relaciones entre bilaterales para contribuir a un mundo "más justo, inclusivo y pacífico".

Por su parte, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, señaló que la victoria de Lula permitirá dar continuidad a los avances de su Gobierno y "buscar un futuro con mayores oportunidades para todos los brasileños".

Ali destacó los vínculos de amistad, respeto mutuo y cooperación entre Guyana y Brasil, y expresó su interés en profundizar las relaciones bilaterales, impulsar la integración regional, ampliar el comercio y las inversiones y promover el desarrollo sostenible.

La relación entre Guyana y Brasil tiene especial relevancia por la frontera compartida y los intereses comunes en comercio, energía e integración regional.

Lula ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil con el 51,78 % de los votos, frente al 48,22 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99,98 % de las urnas escrutadas.

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Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda vuelta a su adversario.

Tras conocerse los resultados, el mandatario reelecto afirmó que su victoria representa una "derrota de la mentira y del negacionismo" y prometió que hará "el mejor mandato que un presidente hizo jamás en este país".

Por su parte, Bolsonaro afirmó que "es imposible reconocer" la victoria de Lula y anunció que pedirá la anulación de las elecciones, al cuestionar la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del mandatario. EFE

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