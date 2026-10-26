La Unió denuncia que importaciones de miel de Mercosur casi se duplican en los tres primeros meses del acuerdo

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La Unió Llauradora i Ramadera alerta del "fuerte" incremento de las importaciones de miel procedentes de los países de Mercosur desde la entrada en aplicación del acuerdo comercial con la Unión Europea.

Los datos oficiales de comercio exterior reflejan que, entre mayo y julio de 2026, la UE importó un total de 12.692,51 toneladas de miel de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, un 94,2% más que las 6.535,59 toneladas registradas durante los mismos tres meses de 2025.

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En un comunicado, la organización agraria señala que la evolución de julio es "especialmente significativa". En solo ese mes entraron 6.269,81 toneladas de miel de Mercosur, frente a las 2.248,10 toneladas de julio de 2025, lo que supone un incremento interanual del 178,9%. De hecho, añade, en un solo mes ha entrado prácticamente tanta miel como durante los tres meses de mayo, junio y julio del pasado año juntos.

Argentina concentra "claramente" estas importaciones. De las 6.269,81 toneladas registradas en julio, 5.343,34 toneladas, más del 85%, procedían de Argentina, seguida de Uruguay, con 635,35 toneladas, y Brasil, con 291,12 toneladas.

Al incremento de las importaciones totales se suma otro dato "especialmente preocupante" para La Unió: el contingente arancelario de miel de Mercosur ya superó la cantidad disponible durante su primer periodo de aplicación. El contingente arancelario 09.0881 permite la entrada de miel originaria de los países de Mercosur con un arancel de 0 euros.

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Para 2026, al comenzar a aplicarse el acuerdo el 1 de mayo, la cantidad anual efectiva del contingente quedó reducida a 5.000 toneladas, que se distribuyen entre diferentes subperiodos. Durante el primero, comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio, estaban disponibles 1.402,04 toneladas. Sin embargo, las importaciones acogidas a este contingente superaron esa cantidad en 152,04 toneladas, según reconoce el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1727 de la Comisión Europea. Como consecuencia, la Comisión ha descontado ese exceso de la cantidad asignada al último subperiodo de 2026, que queda reducida a 1.722,96 toneladas.

Para La Unió, el hecho de que el contingente ya se haya agotado y superado en su primer periodo de aplicación evidencia la presión que las importaciones de miel de Mercosur ejercen sobre el mercado europeo desde el inicio de las nuevas concesiones comerciales.

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La organización agraria considera importante diferenciar entre el volumen total de miel importada desde Mercosur y la cantidad acogida al contingente arancelario. Entre mayo y julio de 2026, la UE importó 12.692,51 toneladas de miel procedente de Mercosur, mientras que el contingente establece qué parte de esas importaciones puede beneficiarse de un tratamiento arancelario preferencial.

Además, advierte que esta situación se produce únicamente al inicio del calendario de concesiones previsto en el acuerdo. El contingente, que parte de una prorrata de 7.500 toneladas anuales, queda en 5.000 toneladas efectivas para 2026 al haber comenzado la aplicación el 1 de mayo, pero aumentará progresivamente en los próximos años hasta alcanzar las 45.000 toneladas anuales con derecho al tratamiento arancelario preferencial.

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PREVÉ MÁS PRESIÓN EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

La organización agraria alerta que el volumen de miel de Mercosur que podrá entrar en el mercado comunitario en condiciones arancelarias preferentes crecerá de forma significativa en los próximos años, "incrementando la presión sobre los productores europeos".

Considera preocupante que "cuando todavía estamos en el primer escalón de apertura del mercado, ya se haya producido una fuerte demanda del contingente y que, paralelamente, las importaciones totales procedentes de Mercosur prácticamente se hayan duplicado respecto al mismo periodo del año anterior".

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Denuncia además que "esta política comercial incrementa la presión sobre un sector apícola europeo y valenciano que debe afrontar importantes costes de producción y elevadas exigencias en materia sanitaria, medioambiental, de trazabilidad y seguridad alimentaria". "Los acuerdos comerciales no pueden convertirse en una vía para aumentar las importaciones sin analizar de forma permanente sus repercusiones sobre los productores europeos", reitera.

Por todo ello, La Unió reclama a la Comisión Europea un seguimiento reforzado y específico del mercado de la miel, con información permanente sobre los volúmenes procedentes de Mercosur, los precios de entrada, los países de origen y el grado de utilización de los contingentes arancelarios. También reclama que se vigile especialmente la evolución de los precios percibidos por los apicultores europeos y que, ante cualquier perturbación grave del mercado o perjuicio acreditado para los productores, se utilicen sin demora los instrumentos de salvaguardia previstos en el marco comercial UE-Mercosur.

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Y concluye: "La Comisión no puede limitarse a observar la evolución de las importaciones. Si en los tres primeros meses de aplicación las importaciones de miel de Mercosur prácticamente se han duplicado y la cantidad disponible del primer contingente arancelario ya ha resultado insuficiente, existen motivos suficientes para extremar la vigilancia desde este momento".