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La Asociación Víctimas de Adamuz ofrece su ayuda a los heridos del accidente de bus de Fogars de Montclús

25/05/2026 El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper Pereira, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España, en el Senado, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). Samper comparece ante la comisión para informar sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
25/05/2026 El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper Pereira, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el estado de la red ferroviaria en España, en el Senado, a 25 de mayo de 2026, en Madrid (España). Samper comparece ante la comisión para informar sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
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El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), Mario Samper, ha enviado un mensaje de solidaridad a los heridos y familiares del accidente de bus ocurrido este domingo en Fogars de Montclús (Barcelona), que ha provocado más de 80 heridos, siete de ellos en estado grave, toda vez que ha señalado que quieren contactar con ellos para "poder ayudarles en lo que necesiten".

En un audio remitido a Europa Press, Samper ha mostrado la "absoluta solidaridad" de la asociación con las víctimas del accidente y ha expresado que quieren "ir más allá" y contactar con ellos para "poder ayudarles en lo que necesiten".

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"Conocemos por lo que están pasando y por lo que van a pasar, y casi nadie mejor que nosotros para poder aconsejarles y echarles una mano", ha finalizado Samper.

De este modo, un accidente entre un turismo y un autobús en la carretera BV-5114, en el municipio de Fogars de Montclús (Barcelona) este domingo se ha saldado con 83 heridos, siete de ellos graves.

El accidente ha ocurrido hacia las 16,43 horas de este domingo cuando, por causas que se están investigando, el autobús ha acabado saliéndose de la carretera, una vía estrecha de curvas, y precipitándose por un talud.

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