Haití felicita a Lula por reelección y expresa voluntad de reforzar relaciones con Brasil

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Puerto Príncipe, 26 oct (EFE).- El Gobierno de Haití transmitió este lunes su felicitación al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su reelección para un cuarto mandato y expresó su voluntad de reforzar las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países.

"El Gobierno de la República de Haití transmite sus más sinceras felicitaciones al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales de Brasil", indicó en un breve comunicado la oficina del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé.

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El Ejecutivo celebró la "decisión soberana del pueblo brasileño" y expresó su "voluntad de reforzar las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países, en un espíritu de solidaridad, diálogo y acercamiento entre América Latina y el Caribe".

Lula, del Partido de los Trabajadores, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Con este resultado, Lula asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad. EFE