Guatemala felicita a Lula por la "gran victoria en las urnas" que le permite reelegirse

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Ciudad de Guatemala, 25 oct (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, felicitó este domingo a Luiz Inácio Lula da Silva por su "gran victoria en las urnas" que le permitió reelegirse.

"En nombre del gobierno y del pueblo de Guatemala, felicito a Lula por una gran victoria en las urnas y su reelección como presidente de Brasil", expresó Arévalo de León mediante sus canales oficiales de comunicación.

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El mandatario del país centroamericano también felicitó "al pueblo brasileño, por una gran jornada electoral que consolida sus instituciones democráticas".

Lula ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 52 % de los votos, frente al 48 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,98 % de las urnas escrutadas.

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"Guatemala y Brasil comparten la convicción de que gobernar es trabajar por el bien común, sirviendo desde la autoridad pública a quienes históricamente han sido relegados, fortaleciendo la democracia y construyendo sociedades más justas", subrayó también Arévalo de León.

Lula, que partía en desventaja tras la primera ronda, asumirá un nuevo mandato el próximo 5 de enero en Brasilia, con 81 años. Será la cuarta vez que llegue a la Presidencia, un hecho sin precedentes en la historia del país. EFE

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