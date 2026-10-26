El presidente iraní viaja hoy a Rusia para asistir a cumbre del gas y reunirse con Putin

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Teherán, 26 oct (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, viajará este lunes a Rusia para participar mañana en la VIII Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), en Moscú, donde también se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y líderes de otros países participantes, según informaron los medios iraníes.

El mandatario partirá esta noche hacia la capital rusa para una visita de un día y será uno de los oradores de la cumbre, según la agencia Tasnim.

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El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, destacó hoy en su rueda de prensa semanal que la visita tiene “una gran importancia” tanto por las consultas entre los principales proveedores mundiales de energía, especialmente de gas, como por las reuniones bilaterales que mantendrá Pezeshkian.

“La cooperación entre Irán y Rusia en el ámbito energético tiene una larga trayectoria”, afirmó Bagaei, quien indicó que representantes del Ministerio de Petróleo iraní acompañarán al presidente en la cita.

El viaje se produce en medio de la intensificación de las sanciones y el bloqueo naval estadounidenses contra la República Islámica, que han dificultado las exportaciones del país persa.

La visita de Pezeshkian tendrá lugar una semana después de que el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, viajara a Teherán, donde mantuvo encuentros con el mandatario iraní y con su homólogo, Abás Araqchí, entre otros.

Ambos ministros abogaron entonces por la diplomacia como salida a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La última reunión bilateral entre Pezeshkian y Putin tuvo lugar el 8 de octubre en Avaza, en el oeste de Turkmenistán, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Irán y Rusia han estrechado sus relaciones, especialmente desde el comienzo de la guerra en Ucrania, y en 2025 firmaron un acuerdo de asociación estratégica.

Irán posee las segundas mayores reservas probadas de gas natural del mundo, después de Rusia. EFE