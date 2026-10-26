Detenidos los tres "terroristas" sospechosos del atentado con nueve muertos en una iglesia en Karak

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Las autoridades de Jordania han anunciado este lunes la detención de los tres "terroristas" supuestamente implicados en el atentado perpetrado el viernes en una iglesia en la localidad de Hamud, situada en la gobernación de Karak (centro), que se saldó con al menos nueve muertos.

La Policía jordana ha indicado en un mensaje en redes sociales que "los tres terroristas responsables del cobarde ataque terrorista" han sido detenidos durante una operación, antes de agregar que todos ellos han resultado heridos durante un tiroteo, sin bajas entre las fuerzas de seguridad.

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El rey Abdalá II de Jordania ha aplaudido inmediatamente la operación y ha recordado que las autoridades "prometieron que los terroristas no escaparían al castigo". "No se tolerará que nadie que defienda ideologías oscuras que dividan a los jordanos", ha dicho, al tiempo que ha reiterado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Por su parte, el ministro del Interior, Mazen al Faraya, ha recalcado que los responsables del ataque "han sido detenidos" y ha añadido que las autoridades "analizan cada factor que lleve a los jóvenes hacia el extremismo". "Haremos que rindan cuentas aquellos que se demuestre que han estado implicados", ha asegurado.

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"Canalizaremos esta tragedia para poner en marcha medidas decisivas que salvaguarden las vidas de nuestros ciudadanos", ha zanjado Al Faraya tras la captura de los tres sospechosos, en el marco de una extensa operación de seguridad en Karak tras el atentado, que se saldó además con más de 30 heridos.