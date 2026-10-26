Davidovich completa el equipo español para Final a 8 de Copa Davis liderado por Alcaraz

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Madrid, 26 oct (EFE).- El malagueño Alejandro Davidovich, reciente ganador del Masters 1000 de Shanghái (China), completa la lista de cinco jugadores elegidos por David Ferrer para la Final a 8 de la Copa Davis de Bolonia (Italia), que se disputará del 24 al 29 de noviembre, y se une a un equipo en el que ya estaban asegurados Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Marcel Granollers y Pedro Martínez.

Con Alcaraz y Jódar seguros para los partidos individuales y Granollers-Martínez para el dobles, faltaba conocer quién sería el quinto integrante del equipo español. La duda la despejó este lunes en la sede del Consejo Superior de Deportes, en Madrid, David Ferrer, que eligió a Davidovich, cuyo final de temporada está siendo muy bueno, por delante de otras opciones como Jaume Munar, Daniel Mérida o Martín Landaluce.

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Davidovich, que no estará esta semana en el torneo de Basilea por un virus estomacal, no juega la Copa Davis desde septiembre de 2023, cuando perdió en Valencia contra el checo Jiri Lehecka. El balance, en sus participaciones con España, es de una victoria y dos derrotas.

Con este equipo de garantías, España, finalista en 2025 también en Bolonia frente a Italia, es una de las favoritas para volver a levantar la 'ensaladera', algo que no hace desde 2019 en Madrid, puesto que ninguna selección cuenta con tantos jugadores en los primeros puestos del 'ranking' ATP: Alcaraz (3), Jódar (11) y Davidovich (13).

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Los ocho equipos que disputan las Finales de la Copa Davis son República Checa (3 títulos en su haber), Canadá (1), Gran Bretaña (10), Alemania (3), Italia (4), Corea del Sur, Austria y España (6).

España debutará frente a Austria el 26 de noviembre y si gana su rival saldrá del ganador del duelo entre Gran Bretaña y Alemania. Las otras eliminatorias de cuartos son República Checa-Canadá e Italia-Corea del Sur.