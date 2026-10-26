Crescenta firma una línea de financiación de 4 millones con fondos y cuentas gestionados por BlackRock

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La gestora digital española Crescenta ha firmado una línea de financiación de cuatro millones de euros procedente de fondos y cuentas gestionados por BlackRock, según informó la entidad en un comunicado.

El acuerdo se dirige a respaldar, mediante deuda, la innovación tecnológica y el desarrollo de negocio de Crescenta.

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Esta financiación se suma a la ronda que la gestora levantó el pasado mes de abril, en la que Endeavor Catalys se incorporó como nuevo socio y otros inversores, como Kfund, FJ Labs y Acurio Ventures, renovaron su apoyo.

De esta manera, Crescenta ha captado en seis meses un total de nueve millones de euros entre capital y deuda, cinco de ellos procedentes de la ronda de financiación y otros cuatro de la línea de financiación recién firmada.