Una ONG israelí urge a la comunidad internacional a parar la "limpieza étnica" de Israel en Cisjordania

Guardar

La ONG israelí de Derechos Humanos B'Tselem ha urgido este sábado a la comunidad internacional a detener la "campaña de limpieza étnica" que Israel está llevando a cabo en la ciudad de Hebrón, en el sur de Cisjordania, y a prevenir el "desplazamiento forzado de ciudadanos, el castigo colectivo y la destrucción masiva e ilegal" del territorio palestino.

En un comunicado, BTselem ha señalado que los "líderes de Israel declaran abiertamente sus intenciones, y las medidas en el terreno ya han comenzado". Esta afirmación viene en referencia a las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, tras la muerte de dos soldados israelíes cerca de Hebrón el pasado viernes, cuando anunciaron "abiertamente" sus planes para "desplazar forzosamente a residentes palestinos de sus hogares y llevar a cabo una destrucción masiva en la zona".

PUBLICIDAD

Por su parte, Netanyahu ha afirmado que implementarán el "exitoso modelo ofensivo" en las ciudades que ya han llevado a cabo en los campos de refugiados del norte de Cisjordania, donde se han tenido que desplazar más de 33.000 palestinos, según asegura la ONG.

En este sentido, la organización ha denunciado un "asedio" en Hebrón y Halhul impuesto por el Ejército israelí, mientras que la "administración civil ha empezado a demoler estructuras palestinas en el barrio de Wadi al Hawá". Además, el ministro israelí Smotrich ha anunciado la creación de cuatro nuevos puestos de avanzada de granjas en el sur de las colinas de Hebrón.

PUBLICIDAD

Así, BTselem ha denunciado que Israel ha declarado "abiertamente sus planes para el castigo colectivo y actos que podrían constituir crímenes de guerra". Estos "planes" quedan enmarcados por las "acciones destructivas" que han llevado a cabo las autoridades israelíes en el "marco del genocidio en Gaza" y que representan una "escalada adicional" en la campaña por la "limpieza étnica" y el "proyecto de borrado" que promueven en Cisjordania, según denuncia la organización.

Por último, la ONG ha alertado sobre el "desmantelamiento sistemático de la existencia palestina colectiva, junto con la expansión de los asentamientos y el afianzamiento de un control israelí permanente" y ha concluido su comunicado solicitando la actuación de los gobiernos e instituciones internacionales para que esto no ocurra.

PUBLICIDAD