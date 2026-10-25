Un militante opositor tanzano "secuestrado" en Kenia, denuncia Amnistía Internacional

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Nairobi, 25 oct (EFE).- Un militante del principal partido opositor de Tanzania fue este domingo presuntamente secuestrado en Kenia, denunció la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI).

Twaha Mwaipaya "habría sido secuestrado hoy alrededor de las 14.00 horas (11.00 GMT) en Kamulu, en el condado de Machakos (al este de la capital, Nairobi) por individuos que se movían en tres vehículos, entre ellos una camioneta Toyota Land Cruiser", señaló AI a través de la red social X.

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Mwaipaya estaba desplazándose en taxi para visitar a unos amigos, relató la organización.

"Se ruega a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con nosotros de inmediato. Las autoridades deben determinar urgentemente su paradero y garantizar su seguridad", aseveró AI.

También se hizo eco de la noticia la periodista y activista tanzana de derechos humanos Maria Sarungi Tsehai, feroz crítica del Gobierno de su país, quien fue también secuestrada en Nairobi en enero de 2025 y puesta en libertad unas horas después.

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"Twaha Mwaipaya huyó a Kenia tras ser secuestrado y gravemente torturado por los matones de (la presidenta tanzana) Samia Suluhu (Hassan) o lo que es lo mismo, la Policía de Tanzania", aseguró en X Tsehai.

"¡Si llevan a Twaha a Tanzania lo matarán! Fue secuestrado hace pocas horas a las afueras de Nairobi (...) Necesitamos que se cierren todas las fronteras y controles policiales y que se garantice su seguridad", añadió.

Mwaipaya está vinculado a las juventudes del Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, en suajili), principal formación de la oposición en Tanzania y cuyo presidente, Tundu Lissu, se encuentra en prisión preventiva y a la espera de su veredicto en un juicio por traición.

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Grupos pro derechos humanos y de la oposición han denunciado durante los últimos años una ola de represión y detenciones de disidentes bajo la presidencia de Hassan. EFE