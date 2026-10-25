La CIDH examinará en Panamá casos de violaciones a los derechos humanos en América

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Ciudad de Panamá, 25 oct (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) examinará en Panamá desde este lunes 26 y hasta el 30 de octubre un calendario de cerca de 30 audiencias públicas de casos y peticiones sobre violaciones de derechos humanos, con ocasión de su 197 período de sesiones.

La agenda en la capital panameña contempla comparecencias relacionadas con el acceso a la justicia, la institucionalidad democrática y la independencia judicial, según ha señalado la CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Entre las sesiones, se realizarán audiencias sobre la independencia judicial en Perú, Ecuador y Costa Rica; el acceso a la justicia en Granada; la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, y la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Perú.

También se abordarán los casos de diversos grupos en situación histórica de exclusión o de riesgo.

Así se analizará la situación de personas defensoras de derechos humanos en México; personas LGBTIQ+ en Centroamérica; niñas, niños y adolescentes migrantes; denuncias de adopciones irregulares y tráfico de menores en Chile; el pueblo raizal en Colombia, y mujeres privadas de libertad.

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La institucionalidad democrática y el uso del espacio cívico en Ecuador, la libertad de expresión y la libertad académica en Estados Unidos, la libertad de religión y de creencias en Nicaragua, y el impacto del control digital sobre el espacio cívico en Venezuela, son asuntos que también serán examinados.

La agenda incluye igualmente un diálogo del Pleno de la Comisión con personas y organizaciones de la sociedad civil defensores de los derechos humanos, a fin de escuchar sus análisis, preocupaciones y aportes sobre temas de interés regional.

La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

Está integrada por siete personas comisionadas independientes, elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, que no representan a sus países de origen o residencia.

Las peticiones individuales que examina la CIDH pueden ser presentadas por personas, grupos de personas u organizaciones que alegan violaciones de los derechos humanos garantizados en convenciones y tratados interamericanos sobre la materia.

Entre sus funciones está recibir las denuncias y peticiones sobre violaciones de derechos humanos; solicitar a los Estados miembros medidas cautelares de protección en casos graves; visitas oficiales a los países para verificar la situación de los derechos humanos; monitoreo e informes temáticos por país; y dictar recomendaciones.

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En el caso de que el Estado no cumpla con las recomendaciones contempladas en el informe final, la Comisión puede elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) -con sede en Costa Rica- para que dicte una sentencia de cumplimiento obligatorio. EFE