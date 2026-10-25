Toledo acoge el Congreso de Inspectores de Hacienda con presencia del ministro y centrado en pedagogía fiscal

23/10/2025 La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, durante la inauguración del XXXV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que se celebra en Salamanca. ECONOMIA ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO

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Más de 650 inspectores de Hacienda del Estado de toda España debatirán los días 29 y 30 de octubre en el Palacio de Congresos de Toledo sobre el destino de los impuestos, el valor de lo público y el cumplimiento tributario.

Bajo el lema 'Impuestos: ¿a dónde van nuestros recursos? El valor de lo público y el cumplimiento tributario', el XXXVI Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) abordará el futuro del sistema fiscal, la confianza ciudadana en las instituciones y el papel de la información en el ámbito tributario.

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"Este congreso anual de IHE llega en un momento en que la defensa de una Administración tributaria fuerte y del Estado de Derecho es fundamental para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante el sistema tributario y la eficacia en la lucha contra el fraude", han explicado desde la asociación a través de un comunicado.

El acto inaugural tendrá lugar el jueves 29 y contará con la intervención del ministro de Hacienda, Arcadi España; el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón; la presidenta de IHE, Ana de la Herrán, y el teniente de alcaldía y concejal de Hacienda, Fondos Europeos de Toledo, Juan José Alcalde Saugar, entre otras autoridades.

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La última vez que un ministro de Hacienda acudió a este Congreso fue en 2019. María Jesús Montero, con el Gobierno de Pedro Sánchez en funciones, asistió al evento que se celebró ese año en Zaragoza. Sin embargo, los años siguientes --entre 2020 y 2025--, manteniendo ella esta misma cartera, declinó la invitación.

Durante las dos jornadas se celebrarán tres mesas redondas y una entrevista, con la participación de expertos del mundo académico, de la asesoría fiscal y de la inspección de Hacienda, así como de altos cargos de la Administración y de representantes de asociaciones profesionales de España, Portugal y Brasil.

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En ese contexto, el lema del congreso pone el foco en la pedagogía fiscal: explicar a la ciudadanía a dónde van sus impuestos y por qué el cumplimiento tributario sostiene los servicios públicos. El programa aborda, además, la desinformación en materia fiscal y el uso de los datos y la inteligencia artificial en la Administración.

Todos estos temas, entre otros, se abordarán en este encuentro anual, en el que los inspectores de Hacienda reafirmarán su compromiso con una Administración tributaria única, rigurosa e independiente, al servicio de todos los ciudadanos.

Y es que la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado lleva años alertando de los riesgos de fragmentar la Agencia Tributaria y de romper la caja común, y reclamando que se mantenga la exigencia en el acceso a la función inspectora frente a las llamadas 'oposiciones exprés'.

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La clausura del Congreso, el viernes 30 de octubre correrá a cargo de la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, y del director general de la Agencia Tributaria, Antonio Ansón Latorre, quien asumió el cargo el pasado mes de julio.